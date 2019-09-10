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10.09.2019 - 08:34

Lionel Messi'ye ‘ömür boyu’ sözleşme teklifi

Kontratına 'Avrupa dışındaki bir kulübe gider’ maddesi koyduran Lionel Messi'ye Barcelona’nın, ‘ömür boyu’ sözleşme teklif edeceği iddia edildi.

Barcelona’nın süperstarı Lionel Messi’nin kontratındaki, ‘her sezon sonunda isterse Avrupa dışındaki bir kulübe gider’ maddesi, yönetimi yeni bir sözleşme için harekete geçirdi.

Futbola başladığı ülkesi Arjantin’in Newell’s Old Boys kulübüne bir gün geri dönmek için kontratına böyle bir madde koyduran Messi’ye Barça’nın, ‘ömür boyu’ sözleşme teklif edeceği öğrenildi.

Katalan ekibinin amacı, Messi’yi futboldan sonra da kulübün içinde bir görevde tutmak olacak.

Lionel Messiye ‘ömür boyu’ sözleşme teklifi

 

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