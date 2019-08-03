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03.08.2019 - 01:51

Lionel Messi'ye şok ceza! 3 ay men...

CONMEBOL, Copa America aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi'nin 3 ay boyunca tüm maçlardan men edildiğini açıkladı.

Lionel Messi'ye şok ceza! 3 ay men...

CONMEBOL, Copa America'da Brezilya ve turnuva aleyhine yorumlarda bulunan Lionel Messi'nin 3 ay boyunca tüm maçlardan men edildiğini ve Arjantinli futbolcuya 50 bin dolar para cezası verdiğini açıkladı.

Copa America 2019'da Şili'yi 2-1 yenerek üçüncü olan Arjantin'de yıldız futbolcu Lionel Messi'nin açıklamaları maçın önüne geçmişti. Şili karşısında Beşiktaşlı Gary Medel'le tartıştığı pozisyonun ardından kırmızı kart gören Messi, karşılaşma sonrası düzenlenen madalya törenine katılmadı. Kırmızı kartın haksız olduğunu söyleyen yıldız futbolcu, "Bu turnuvanın Brezilya'nın kazanması için düzenlendiği çok açık. Madalya almaya gitmedim çünkü bize yapılan saygısızlığın bir parçası olmak istemedim. Hakemler her şeyi Brezilya'nın çıkarları doğrultusunda yaptılar ve bu da bizi oyundan uzaklaştırdı" dedi.

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) ise Messi'nin eleştirilerini temelsiz ve kabul edilemez olarak değerlendirdi.

Lionel Messiye şok ceza 3 ay men...

 

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