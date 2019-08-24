24.08.2019 - 21:35| Skorer
Liverpool - Arsenal: 3-1
İngiltere Premier Lig'de Liverpool, evinde Arsenal'i 3-1 mağlup etti.
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool, evinde Arsenal'i konuk etti. Anfield'daki mücadeleyi Liverpool 3-1 kazandı.
Ev sahibi takımın gollerini 41'de Joel Matip, 49 ve 58'de Mohamed Salah kaydetti. Londra ekibinin tek golü 85'te Lucas Torreira'dan geldi.
Liverpool 3 maçta 3 galibiytele yoluna devam ederken Arsenal 6 puanda kaldı. Liverpool sonraki hafta Burnley deplasmanına gidecek. Arsenal ise evinde Tottenham ile derbi oynayacak.