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Haberler İngiltere Premier LigLiverpool - Arsenal: 3-1
24.08.2019 - 21:35| Skorer

Liverpool - Arsenal: 3-1

İngiltere Premier Lig'de Liverpool, evinde Arsenal'i 3-1 mağlup etti.

Liverpool - Arsenal: 3-1

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Liverpool, evinde Arsenal'i konuk etti. Anfield'daki mücadeleyi Liverpool 3-1 kazandı.

Ev sahibi takımın gollerini 41'de Joel Matip, 49 ve 58'de Mohamed Salah kaydetti. Londra ekibinin tek golü 85'te Lucas Torreira'dan geldi.

Liverpool 3 maçta 3 galibiytele yoluna devam ederken Arsenal 6 puanda kaldı. Liverpool sonraki hafta Burnley deplasmanına gidecek. Arsenal ise evinde Tottenham ile derbi oynayacak.

Liverpool - Arsenal: 3-1

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