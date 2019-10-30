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30.10.2019 - 15:52 |

Liverpool - Arsenal: 5-5

İngiltere Lig Kupası son 8 turunda Arsenal ile Liverpool 90 dakikayı 5-5 eşitlikle tamamlarken penaltı atışlarıyla tur atlayan taraf 5-4 ile Liverpool oldu.

Liverpool - Arsenal: 5-5

 İngiltere Kupası son 8 turunda Liverpool ile Arsenal karşılaştı. Anfield Stadyumu'nda oynanan nefes kesen mücadele 5-5 eşitlikle sona erdi Penaltılarla turlayan Liverpool adını üst tura yazdırdı.

Arsenal'in gollerini 19. dakikada Torreira, 26. ve 36. dakikalarda Martinelli ve 55. dakikada Maitland-Niles 70. dakikada J. Willock kaydetti. Liverpool'un gollerini 6. dakikada kendi kalesine Mustafi, 43. dakikada penaltıdan Milner, 58. ve 70. dakikalarda Oxlade-Chamberlain ve 62. ile 90+4. dakikada Origi kaydetti.

90 dakika 5-5 eşitlikle sona erince direkt penaltı atışlarına geçildi.

Liverpool penaltılarda 5-4'lük üstünlük sağladı ve turladı.

İLK 11'LER

Liverpool: Kelleher, Williams, Gomez, Van den Berg, Milner, Lallana, Keita, Oxlade-Chamberlain, Elliott, Origi, Brewster

Arsenal: Martinez, Bellerin, Holding, Mustafi, Kolasinac, Torreira, Willock, Maitland-Niles, Mesut Özil, Saka, Martinelli

Liverpool - Arsenal: 5-5

Maç öncesi notlar

Ligde yıllardır istediğini alamayan Arsenal, Liverpool’un daha şimdiden 12 puan gerisinde kaldı. Deplasmanda Sheffield United’a kaybettikten sonra evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Kırmızı-beyazlılarda kaptan Xhaka taraftarca yuhalandı. Yine Mesut Özil’in geçmiş yıllardaki performansını da arıyorlar ve bu maçta oynayıp oynamayacağı da belli değil ki bu sezon şu ana kadar 2 kez forma giyebildi. Kısacası Londra ekibinde işler yolunda gitmiyor. Liverpool ile son olarak Ağustos’ta karşılaşmış ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmışlardı.

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