Liverpool - Arsenal (CANLI)

İngiltere Kupası'nda dev randevu... Son 8 turunda Liverpool ile Arsenal karşılaşıyor. Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 22.30'da başladı.

LİVERPOOL ARSENAL: 2-3

*İlk yarı sona erdi

GOL: 6' Mustafi (KK) 43' Milner (Penaltı)(Liverpool) 26' ve 36' Martinelli 19' Torreira (Arsenal)



İLK 11'LER



Liverpool: Kelleher, Williams, Gomez, Van den Berg, Milner, Lallana, Keita, Oxlade-Chamberlain, Elliott, Origi, Brewster

Arsenal: Martinez, Bellerin, Holding, Mustafi, Kolasinac, Torreira, Willock, Maitland-Niles, Mesut Özil, Saka, Martinelli









Maç öncesi notlar

Ligde yıllardır istediğini alamayan Arsenal, Liverpool’un daha şimdiden 12 puan gerisinde kaldı. Deplasmanda Sheffield United’a kaybettikten sonra evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Kırmızı-beyazlılarda kaptan Xhaka taraftarca yuhalandı. Yine Mesut Özil’in geçmiş yıllardaki performansını da arıyorlar ve bu maçta oynayıp oynamayacağı da belli değil ki bu sezon şu ana kadar 2 kez forma giyebildi. Kısacası Londra ekibinde işler yolunda gitmiyor. Liverpool ile son olarak Ağustos’ta karşılaşmış ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmışlardı.