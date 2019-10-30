Liverpool - Arsenal (CANLI)
İngiltere Lig Kupası son 8 turunda erken final niteliğinde bir maçta Liverpool ile Arsenal karşı karşıya geliyor.
İngiltere Kupası'nda dev randevu... Son 8 turunda Liverpool ile Arsenal karşılaşıyor. Anfield Stadyumu'nda oynanan mücadele saat 22.30'da başladı.
LİVERPOOL ARSENAL: 2-3
*İlk yarı sona erdi
GOL: 6' Mustafi (KK) 43' Milner (Penaltı)(Liverpool) 26' ve 36' Martinelli 19' Torreira (Arsenal)
İLK 11'LER
Liverpool: Kelleher, Williams, Gomez, Van den Berg, Milner, Lallana, Keita, Oxlade-Chamberlain, Elliott, Origi, Brewster
Arsenal: Martinez, Bellerin, Holding, Mustafi, Kolasinac, Torreira, Willock, Maitland-Niles, Mesut Özil, Saka, Martinelli
Maç öncesi notlar
Ligde yıllardır istediğini alamayan Arsenal, Liverpool’un daha şimdiden 12 puan gerisinde kaldı. Deplasmanda Sheffield United’a kaybettikten sonra evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Kırmızı-beyazlılarda kaptan Xhaka taraftarca yuhalandı. Yine Mesut Özil’in geçmiş yıllardaki performansını da arıyorlar ve bu maçta oynayıp oynamayacağı da belli değil ki bu sezon şu ana kadar 2 kez forma giyebildi. Kısacası Londra ekibinde işler yolunda gitmiyor. Liverpool ile son olarak Ağustos’ta karşılaşmış ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmışlardı.