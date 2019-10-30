Liverpool - Arsenal canlı bahis heyecanı Misli.com'da

Liverpool – Arsenal

Canlı bahis heyecanı Liverpool – Arsenal maçıyla Misli.com’da yaşanıyor. İngiltere Lig Kupası’nda çeyrek finale kalmak için karşılaşacak iki ekibin mücadelesi canlı bahis ve daha birçok oyun seçeneğiyle her zaman olduğu gibi Misli.com’da.

Liverpool, hafta sonunda bir diğer Londra takımı Tottenham ile karşılaşmış ve maçı 2-1 kazanmıştı. Premier Lig’de Manchester City’nin 6 puan önüne liderliğini sürdüren Kırmızılar Community Shield haricinde İngiltere’de 28 maçtır kaybetmiyor. Merseyside ekibinin asıl hedefi elbette ki Premier Lig ancak Jurgen Klopp yönetiminde iyiden iyiye kazanma alışkanlığı yakalayan Liverpool’un bu karşılaşmaya da aynı ciddiyet içerisinde çıkacağı muhakkak. Ev sahibinde hafif sakatlığı bulunan ve iyileşen Salah bu maçta riske edilmeyebilir. Keza Klopp’un bu tür mücadelelerde şans verdiği Origi ilk 11 başlayabilir.

Ligde yıllardır istediğini alamayan Arsenal, Liverpool’un daha şimdiden 12 puan gerisinde kaldı. Deplasmanda Sheffield United’a kaybettikten sonra evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Kırmızı-beyazlılarda kaptan Xhaka taraftarca yuhalandı. Yine Mesut Özil’in geçmiş yıllardaki performansını da arıyorlar ve bu maçta oynayıp oynamayacağı da belli değil ki bu sezon şu ana kadar 2 kez forma giyebildi. Kısacası Londra ekibinde işler yolunda gitmiyor. Liverpool ile son olarak Ağustos’ta karşılaşmış ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmışlardı.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Liverpool Community Shield haricinde İngiltere’de 28 maçtır kaybetmiyor.

Liverpool Premier Lig’de çıktığı 10 maçın tümünün ilk yarısında gol oldu.

Liverpool bu sezon çıktığı 16 resmi maçın 15’inde gol attı.

Arsenal, Liverpool ile yaptığı son 10 maçın sadece 1’inde kazanabildi.

Liverpool Arsenal’e karşı 9 maçtır kaybetmiyor.

ÖNE ÇIKAN BAHİSLER

Misli.com üyeleri tek maç ve canlı bahis olarak oynanabilecek karşılaşmaya yoğun ilgi gösteriyor. Maçı kuponlarına ekleyen üyelerin %37’si mücadelenin Liverpool üstünlüğüyle tamamlanacağını düşünürken %36’lık kesim ise karşılıklı gole bahis yapmış durumda.

MİSLİ.COM YAZARI SERKAN ÇALIŞIR NE DİYOR?

Bu sezon şimdiye kadar yer aldığı bütün kupalarda güçlü bir şekilde yoluna devam eden Liverpool, son olarak Premier Lig’de evinde geriye düştüğü maçta Tottenham’ ı devirdi ve zirvede 6 puan farkla oturmaya devam etti. Avrupa Ligi’nde V.Guimaraes karşısında evinde iki kez geriye düşen son anlarda bulduğu golle kazanan Arsenal, Premier Lig’de ise Sheffield United yenilgisinden sonra evinde C.Palace ile berabere kaldı ve zirveden biraz daha uzaklaştı. Bu maçta iki ekipte de as kadronun dışında kalan bazı isimler görev alabilir. Liverpool’da 3. kaleci Kelleher’ın oynaması beklenirken, genç isim Harvey Elliott’ın kadroda olması bekleniyor. Xherdan Shaqiri ve Joel Matip’in sakatlığı sürerken, Tottenham maçında sakatlık geçiren Salah’ın durumu ciddi değil. Arsenal cephesinde Xhaka, Aubameyang, David Luiz ve Calum Chambers gibi isimlerin dinlendirilmesi bekleniyor. Rotasyon yapılsa da son dönemde evinde rakibine büyük üstünlüğü olan Liverpool’un kazanmasını bekliyorum.