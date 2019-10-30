İngiltere Kupası'nda dev randevu... Son 8 turunda Liverpool ile Arsenal karşılaşıyor. maçı karçımak istemeyen Türk futbolseverlerin cevap ardığı soru şimdi: Liverpool Arsenal maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta?

LİVERPOOL ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?

Liverpool Arsenal maçı bu akşam saat 22.30'da Anfield Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN SPORTS 1 kanalı canlı yayınlayacak.

Ligde yıllardır istediğini alamayan Arsenal, Liverpool’un daha şimdiden 12 puan gerisinde kaldı. Deplasmanda Sheffield United’a kaybettikten sonra evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Kırmızı-beyazlılarda kaptan Xhaka taraftarca yuhalandı. Yine Mesut Özil’in geçmiş yıllardaki performansını da arıyorlar ve bu maçta oynayıp oynamayacağı da belli değil ki bu sezon şu ana kadar 2 kez forma giyebildi. Kısacası Londra ekibinde işler yolunda gitmiyor. Liverpool ile son olarak Ağustos’ta karşılaşmış ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmışlardı.