Liverpool Arsenal maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta?
İngiltere Lig Kupası son 8 turunda erken final niteliğinde bir maç futbolseverleri bekliyor. Bir yanda Liverpool diğer yanda Arsenal... Futbol ziyafetinin yaşanacağı maçın başlama saati ve kanalı ise şimdi merak konusu... İşte detaylar...
İngiltere Kupası'nda dev randevu... Son 8 turunda Liverpool ile Arsenal karşılaşıyor. maçı karçımak istemeyen Türk futbolseverlerin cevap ardığı soru şimdi: Liverpool Arsenal maçı ne zaman? Hangi kanalda, saat kaçta?
LİVERPOOL ARSENAL MAÇI NE ZAMAN?
Liverpool Arsenal maçı bu akşam saat 22.30'da Anfield Stadyumu'nda oynanacak. Mücadeleyi beIN SPORTS 1 kanalı canlı yayınlayacak.
Ligde yıllardır istediğini alamayan Arsenal, Liverpool’un daha şimdiden 12 puan gerisinde kaldı. Deplasmanda Sheffield United’a kaybettikten sonra evinde Crystal Palace ile 2-2 berabere kalan Kırmızı-beyazlılarda kaptan Xhaka taraftarca yuhalandı. Yine Mesut Özil’in geçmiş yıllardaki performansını da arıyorlar ve bu maçta oynayıp oynamayacağı da belli değil ki bu sezon şu ana kadar 2 kez forma giyebildi. Kısacası Londra ekibinde işler yolunda gitmiyor. Liverpool ile son olarak Ağustos’ta karşılaşmış ve mücadeleden 3-1 mağlup ayrılmışlardı.