Liverpool-Arsenal maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İki formda takım karşı karşıya

Liverpool-Arsenal maçının başlamasına kısa bir süre kaldı. İngiltere Premier Ligi'nde 3. hafta maçında Liverpool, sahasında Arsenal'i konuk edecek. Lige iyi başlangıç yapan iki ekibin mücadelesinin başlamasına kısa bir süre kala vatandaşlar maçın yayınlanacağı kanalı merak ediyor.

Liverpool İngiltere Premier Lig'e 4-1'lik Norwich City galibiyeti ile başlarken Süper Kupa finalinde Chelsea ile Vodafone Park'ta karşı karşıya gelmiş ve 90 dakikası eşitlikle sona eren karşılaşmada seri penaltı atışlarının ardından kupaya uzanan taraf olmasını başarmıştı. Lig'in ikinci haftasında Southampton deplasmanından zor anlar yaşasada Sadio Mane ve Firmino'nun golleri ile sahadan 2-1'lik skorla galip ayrılmış ve 6 puanla ligin liderlik koltuğuna oturmuştu.

Arsenal'de lige iyi başlangıç yapan takımlar arasında yer alıyor. Newcastle deplasmanında ligi açan kırmızı beyazlılar golcüsü Pierre Aubameyang'ın ayağından bulduğu golle 3 puanı hanesine yazdırmış. İkinci hafta maçında ise taraftarı önünde Burnley karşısında 2-1'lik skorla sahadan galip ayrılan taraf olmuştu.

LİVERPOOL-ARSENAL MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool İle Arsenal arasında oynanacak Premier Lig karşılaşması, 24 Ağustos Cumartesi günü saat 19.30'da başlayacak. Maç S Sport kanalından naklen yayınlanacak.