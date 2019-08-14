Liverpool-Chelsea Süper Kupa maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasında oynanacak olan 44'üncü UEFA Süper Kupa'yı kazanacak takım bu akşam oynanacak karşılaşma ile belli olacak.

İlk defa 1973 yılında düzenlenen UEFA Süper Kupa'ya bu yıl İstanbul'da bulunan Vodafone Park ev sahipliği yapacak.

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool - Chelsea, UEFA Süper Kupa maçı beIN Sports Haber, Bein Sports 1 kanalından şifresiz yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 22:00.

FİNALDE İLK KEZ İKİ İNGİLİZ TAKIMI

44'üncü kez düzenlecek olan UEFA Süper Kupa'da bir ilk daha yaşanacak. Kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz takımı finalde karşı karşıya gelecek. Bu maç sonunda kupa 8'inci kez İngiltere'ye gidecek. Liverpool 4'üncü, Chelsea ise 2'nci şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak.

KUPA TARİHİNDE 12 FARKLI ÜLKEDEN ŞAMPİYON ÇIKTI

2019 yılına gelindiğinde kupa tarihinde 12 farklı ülke takımı Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı. İspanyol takımları 15 kez ile kupayı en çok kazanan ülke olarak dikkat çekerken, İtalyan takımları 9, İngiliz takımları ise 7 kez kupayı kazanmayı başardı. Kupayı kazanmayı başaran diğer ülke takımları ise şu şekilde:

Belçika 3, Hollanda 2, Almanya 1, Portekiz 1, Rusya 1, Sovyetler Birliği 1, Romanya 1, İskoçya 1, Türkiye 1