Liverpool-Chelsea Süper Kupa maçı saat kaçta hangi kanalda? İlk 11'ler belli oldu...

Liverpool-Chelsea maçının başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu yıl İstanbul'da düzenlenen organizasyonda birçok ilk yaşanacak. İlk kez iki İngiliz takımının karşı karşıya geleceği müsabakada en fazla kupayı müzesine götüren ülke olarak İspanya öne çıkıyor. İngiliz takımları Süper Kupa'yı daha önce 7 kez müzesine götürürken bu akşam oynanacak maçın ardında 8. kez Süper Kupa İngiltere'nin yolunu tutacak. Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea'nin karşı karşıya geleceği müsabakada ilk kez kadın bir hakem düdük çalacak. Peki Liverpool-Chelsea maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda yayınlanacak?

İLK 11'LER

Liverpool: Adrian, Gomez, Matip, van Dijk, Robertson, Fabinho, Milner, Henderson, Oxlade-Chamberlain, Mane, Salah



Cheslea: Kepa, Azpilicueta, Christensen, Zouma, Emerson, Jorginho, Kante, Kovacic, Pedro, Pulisic, Giroud

LİVERPOOL CHELSEA MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool - Chelsea, UEFA Süper Kupa maçı beIN Sports Haber, Bein Sports 1 kanalından şifresiz yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 22:00.

UEFA Süper Kupa maçına doğru

UEFA Hakem Kurulu Başkanı Rosetti: "İşlerinde iyi olan, teknik ve fiziksel olarak son derece güçlü hakemlerde karar kıldık" - Karşılaşmanın hakemi Stephanie Frappart: "Duygularımı yönetmesini biliyorum. Bu, ilk görevlendirme değil. Bu akşamki maçın anlamının pekala farkındayım" - Karşılaşmanın 4. hakemi Cüneyt Çakır: "İstanbul çok güzel bir şehir, dünyadaki en güzel şehirlerden biri. Herkesi burada ağırlamaktan onur duyuyorum"

İngiltere temsilcileri Liverpool ve Chelsea'nin bu akşam karşı karşıya geleceği UEFA Süper Kupa maçı öncesi UEFA Hakem Kurulu Başkanı Roberto Rosetti, müsabakada görev yapacak kadın hakemler Fransız Stephanie Frappart, yardımcıları aynı ülkeden Manuela Nicolosi ve İrlandalı Michelle O'Neill ile dördüncü hakem Cüneyt Çakır, karşılaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Maçın oynanacağı Vodafone Park'ta gerçekleştirilen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Rosetti, karşılaşmayı kadın hakemlerin yönetmesi konusunda, "Böyle bir fikrimiz vardı ve hakemler kurulundaki meslektaşlarımla konuşmaya başladık. Süper Kupa için aramızda tartıştık, bu şekilde karar aldık. İşlerinde iyi olan, teknik ve fiziksel olarak son derece güçlü hakemlerde karar kıldık." dedi.

Karşılaşmayı yönetecek Stephanie Frappart'ın dünkü antrenmanda çok koştuğuna dikkati çeken Rosetti, "Erkeklerin geçtiği fiziksel testten de geçti. Zihinsel olarak da çok güçlü. Umuyorum ki Stephanie binlerce genç kadına ilham verebilir. UEFA için önemli bir boyut." ifadelerini kullandı.

Stephanie Frappart'ın ülkesinin 1. lig maçlarında da görev yaptığını hatırlatan Rosetti, "Hakemlerle ilgili kaygım yok. Fizik, teknik ve taktik olarak erkeklerle aynı olduklarını kanıtlamış bulunuyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Frappart: "Futbol aynı"

Karşılaşmayı yönetecek Stephanie Frappart, maça hazır olduklarını dile getirdi.

Her zaman hazırlık yaptıklarını ve herhangi bir korkularının bulunmadığını kaydeden Frappart, maçı yöneteceğinin açıklanmasının ardından hayatının değiştiğini anlatarak, "Tüm dünyada çok popülerim. Fransa liginde zaten görev yapıyorum, duygularımı biliyorum. Nasıl bir strateji uygulayacağımı biliyorum. Duygularımı yönetmesini biliyorum. Bu, ilk görevlendirme değil. Bu akşamki maçın anlamının pekala farkındayım." ifadelerini kullandı.

Kadın hakem olarak zorluk yaşamadıklarını vurgulayan Frappart, "Futbol aynı. Sadece kadınlar ve erkekler biraz farklı oynuyor. Kadınlar ve erkekler arasında maç olmuyor ama bizim için aynı futbol. Aynı şekilde oynanıyor. Kadın veya erkek maçı da olsa aynı şekilde yönetiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Çakır: "Sahaya çıktığımızda cinsiyet yoktur"

Maçta 4. hakem olarak görev yapacak Cüneyt Çakır, ev sahibi olmanın onurunu yaşadıklarını söyledi. "Öncelikle herkese 'hoş geldiniz' demek istiyorum." diyen Çakır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"İstanbul çok güzel bir şehir, dünyadaki en güzel şehirlerden biri. Herkesi burada ağırlamaktan onur duyuyorum. İlk görevlendirme yapılan hakem ben oldum. Benim için büyük onur, gurur vesilesi. UEFA Başkanı Aleksander Ceferin'e ve Rosetti'ye bu fırsatı verdikler için teşekkürlerimi sunmak istiyorum. Çok üst düzey hazırlık seviyesindeyiz. Elimizden gelenin en iyisini yapacağız. Hakem ekibine tüm yardımı vereceğim."

Bu önemli karşılaşmayı kadın hakemlerin yönetmesine değinen Çakır, "Bizim için kadın ve erkek hakem arasında fark yoktur, hakemler hakemdir. Sahaya çıktığımız zaman adımız hakemdir; kadın ya da erkek hakem değil. İki hafta önce Zagreb'de Rosetti'nin yönetiminde hazırlık kampımızı yaptık. Aynı hazırlığı yaptık, aynı testlerden geçtik. Oyun kuralları aynı. Aynı antrenmanlardan geçtik, hiç fark yok. Sahaya çıktığımızda cinsiyet yoktur. Olimpiyatlarda Stephanie ve ekibiyle birlikteydim. Başından sonuna kadar tüm antrenmanlarımızı birlikte yaptık. Maçları birlikte yönettik. Samimi olarak söylüyorum gerçekten cesurlar, zor kararları vermede asla tereddüt etmiyorlar. Bu akşam da göreceksiniz." diye konuştu.

Yardımcı hakemlerin görüşleri

Stephanie Frappart'ın yardımcılığını yapacak hakemlerden Fransız Manuela Nicolosi, bu akşamki mücadeleyi heyecanla beklediklerini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Şu anda daha popüleriz. İnsanlar bizi sokakta tanıyabiliyor. İyi hazırlandığınız zaman, odaklandığınız zaman maç başladıktan sonra kendinizi mücadeleye bırakabiliyorsunuz. Duygularınız kenarda kalıyor."

Frappart'ın bir diğer yardımcısı İrlandalı hakem Michelle O'Neill ise sürekli hazırlık içinde olduklarına dikkati çekerek, "Büyük bir sahnede ilk görev alışımız değil. Farklı duygulara nasıl tepki vermem gerektiğini, nasıl hazırlanmam ve odaklanmam gerektiğini biliyorum. Önümüzdeki göreve odaklanıyoruz. Genç kızlara ilham vermek çok güzel. Onların önündeki yolu açıyoruz. İzimizden gelecek çocuklar var." diye konuştu.

44'üncü UEFA Süper Kupa İstanbul'da sahibini buluyor

UEFA Şampiyonlar Ligi şampiyonu Liverpool ile UEFA Avrupa Ligi şampiyonu Chelsea arasında oynanacak olan 44'üncü UEFA Süper Kupa'yı kazanacak takım bu akşam Vodafone Park'ta oynanacak karşılaşma ile belli olacak.

İlk defa 1973 yılında düzenlenen UEFA Süper Kupa'ya bu yıl İstanbul'da bulunan Vodafone Park ev sahipliği yapacak. İstanbul'daki bu final çeşitli yönleriyle ilklere sahne olacak.

İLK DEFA BİR KADIN HAKEM GÖREV ALACAK

UEFA, Liverpool ile Chelsea arasında oynanacak olan final mücadelesini Fransız kadın hakem Stephanie Frappart'ın yöneteceğini açıklamıştı. 35 yaşındaki hakem bu atama ile birlikte UEFA'nın erkekler kategorisinde düzenlediği bir final organizasyonunda görev yapacak ilk kadın hakem olarak tarihe geçti. Frappart'ın yardımcılığını vatandaşı Manuela Nicolosi ile İrlanda Cumhuriyeti'nden Michelle O'Neal'ın yapacağı belirtilirken Cüneyt Çakır'ın ise karşılaşmada 4'üncü hakem olarak görev yapacak.

FİNALDE İLK KEZ İKİ İNGİLİZ TAKIMI

44'üncü kez düzenlecek olan UEFA Süper Kupa'da bir ilk daha yaşanacak. Kupa tarihinde ilk kez iki İngiliz takımı finalde karşı karşıya gelecek. Bu maç sonunda kupa 8'inci kez İngiltere'ye gidecek. Liverpool 4'üncü, Chelsea ise 2'nci şampiyonluğunu kazanmak için sahaya çıkacak.

SON YILLARA İSPANYA DAMGASI

Kupaya son yıllarda İspanyol takımları damga vurmuş durumda. 2009-2018 yılları arasında düzenlenen son 10 final mücadelesinde 9 kez İspanyol takımları mutlu sona ulaştı. Sadece 2013 yılında finalde Chelsea'yi mağlup eden Bayern Münih kupayı müzesine götürmeyi başarmıştı. 2014-2018 yılları arasındaki beş final mücadelesinin dört tanesine ise iki İspanyol takımı finalde karşı karşıya gelmişti.

1998 YILINDA FİNAL TEK MAÇA DÖNDÜ

İlk kez 1973 yılında düzenlenen Süper Kupa'da 1998 yılına kadar final mücadeleleri çift maçlı sisteme göre oynanıyordu. İki maç sonunda rakibine üstünlük kuran takımın kupayı müzesine götürdüğü final müsabakasının statüsü, 1998 yılında tek maç şeklinde değişikliğe uğradı. İlk defa tek maç üzerinden oynanan 1998 finalinde ise Chelsea, Real Madrid'i Gus Poyet'in attığı gol ile 1-0 mağlup edip kupayı ilk kez müzesine götürmüştü.

KUPA TARİHİNDE 12 FARKLI ÜLKEDEN ŞAMPİYON ÇIKTI

2019 yılına gelindiğinde kupa tarihinde 12 farklı ülke takımı Süper Kupa'yı müzesine götürmeyi başardı. İspanyol takımları 15 kez ile kupayı en çok kazanan ülke olarak dikkat çekerken, İtalyan takımları 9, İngiliz takımları ise 7 kez kupayı kazanmayı başardı. Kupayı kazanmayı başaran diğer ülke takımları ise şu şekilde:

Belçika 3, Hollanda 2, Almanya 1, Portekiz 1, Rusya 1, Sovyetler Birliği 1, Romanya 1, İskoçya 1, Türkiye 1

SÜPER KUPA 3 YIL DÜZENLENMEDİ

UEFA Süper Kupa 1973'ten bu yana geçen süreçte çeşitli sebeplerden dolayı üç yıl düzenlenemedi. 1974 yılında Bayern Münih ile Magdeburg arasında oynanması gereken final mücadelesi, siyasi sebeplerden dolayı oynanamadı 1981 yılında ise Liverpool ile Dinamo Tiflis arasında oynanması gereken final mücadelesi, iki takımın maç tarihi üzerinde anlaşamaması sebebiyle oynanamamıştı. 1985 yılında ise Heysel faciasından dolayı Juventus ile Everton karşı karşıya gelememişti.

KUPAYI EN ÇOK KAZANAN TEKNİK DİREKTÖRLER

44'üncü kez düzenlecek UEFA Süper Kupası'nı en çok kazanan teknik direktörler, Josep Guardiola ile Carlo Ancelotti. İki teknik adam da 3'er kez kupayı kazanma başarısı gösterirken Alex Ferguson, Raymond Goethals, Arrigo Sacchi, Louis Van Gaal, Zinedine Zidane, Diego Simeone ise iki kez kupayı kazanma başarısı gösterdi.