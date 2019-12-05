Liverpool-Everton: 5-2

Skorer - Premier Lig'de Liverpool Anfield Road'ta konuk ettiği Everton'a gol yağdırdı: 5-2.

Kırmızılar'ı derbide zafere götüren golleri 6 ve 31'de Origi, 17'de Shaqiri, 45'te Mane ve 90'da Wijnaldum kaydetti. Maviler'in sayıları ise 21'de Keane ve 45'te Richarlison'dan geldi.

En yakın takipçisine 8 puan fark

Bu sonuçla lider Liverpool puanını 43'e yükseltti ve 15. haftayı en yakın takipçisi Leicester'ın 8 puan önünde tamamladı.