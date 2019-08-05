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05.08.2019 - 18:27| AA

Liverpool, kaleci Adrian'Ä± transfer etti!

Liverpool, West Ham United'da oynayan Ä°spanyol kaleci Adrian'Ä± transfer etti.Â

Liverpool, kaleci Adrian'Ä± transfer etti!

Ä°ngiltere Premier Lig ekibi Liverpool, son olarak West Ham United'da oynayan Ä°spanyol kaleci Adrian'Ä± transfer etti.Â 

Liverpool KulÃ¼bÃ¼, BelÃ§ikalÄ± Simon Mignolet'nin Club Brugge'e transferinin ardÄ±ndan BrezilyalÄ± kaleci Alisson Becker'in yedeÄŸi olarak 32 yaÅŸÄ±ndaki Adrian'Ä± kadrosuna kattÄ±.

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, serbest oyuncu statÃ¼sÃ¼ndeki Adrian San Miguel del Castillo ile sÃ¶zleÅŸme imzalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Â West Ham United'da 2013'ten itibaren forma giymeye baÅŸlayan Adrian, geÃ§en sezon sonu sÃ¶zleÅŸmesinin bitmesiyle takÄ±mdan ayrÄ±ldÄ±. TecrÃ¼beli kaleci, West Ham United'daki 6 yÄ±llÄ±k kariyerinde 150 maÃ§ta gÃ¶rev aldÄ±.

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