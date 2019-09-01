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Haberlerİngiltere Premier LigLiverpool kayıpsız devam ediyor
01.09.2019 - 00:49| AA

Liverpool kayıpsız devam ediyor

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda Burnley'yi 3-0 yendi.

Liverpool kayıpsız devam ediyor

İngiltere Premier Lig lideri Liverpool, deplasmanda Burnley'yi 3-0 yenerek dördüncü haftayı da kayıpsız geçti.

 Deplasmanda Burnley'ye konuk olan ve 33. dakikada Chris Wood'un kendi kalesine attığı golle öne geçen Liverpool, 37. dakikada Sadio Mane, 80. dakikada da Roberto Firmino'nun golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

 Alman teknik adam Jurgen Klopp'ın çalıştırdığı Liverpool, ligde üst üste 13. galibiyetini alarak kulüp rekoru kırdı. Firmino ise Premier Lig tarihinde 50 gole ulaşan ilk Brezilyalı futbolcu oldu.

 Liverpool bu galibiyetle puanını 12 yaparken, Burnley 4 puanda kaldı.

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