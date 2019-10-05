Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier LigLiverpool-Leicester City: 2-1
05.10.2019 - 17:32 | | Skorer-AA

Liverpool-Leicester City: 2-1

Premier Lig'de zirvede yer alan Liverpool, Çağlar Söyüncü'nün forma giydiği Leicester City'yi son dakika golü ile 2-1 mağlup etti.

Liverpool-Leicester City: 2-1

İngiltere Premier Lig'de oynanan maçta lider Liverpool, sahasında Leicester City'yi 2-1 yendi. 

Ligde yoluna kayıpsız devam eden Liverpool, 8. hafta mücadelesinde Anfield Road Stadı'nda sezonun formda ekiplerinden Leicester City'yi ağırladı.

İlk yarıyı 40. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle 1-0 önde kapatan Liverpool, James Maddison'ın 80. dakikada attığı gole engel olamadı ve skora denge geldi. 

Uzatma bölümünde Mane'nin ceza alanında düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışında topun başına geçen James Milner, 90+5. dakikada takımını 2-1 öne geçirdi ve Liverpool sahadan galibiyetle ayrıldı. 

Alman teknik adam Jurgen Klopp yönetimindeki Liverpool, puanını 24'e çıkarırken, Leicester City 14 puanda kaldı. 

Leicester City forması giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü, Liverpool karşısında 90 dakika sahada kaldı. 

Aynı saatte başlayan diğer maçlarda alınan sonuçlar şöyle: 

Burnley-Everton: 1-0 

Watford-Sheffield United: 0-0 

Norwich City-Aston Villa: 1-5

 

Hugo Lloris'in muhteşem kurtarışları!
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Fikret Orman açılışa katıldı

Fikret Orman açılışa katıldı

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!

Beşiktaş'ta Gökhan Gönül şoku!

Giresunspor: 1 - Akhisarspor: 0

Giresunspor: 1 - Akhisarspor: 0

Volkan Demirel'in ilk durağı Berke Özer...

Volkan Demirel'in ilk durağı Berke Özer...

Sıradaki Haber