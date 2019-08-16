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Haberlerİngiltere Premier LigLiverpool, Lovren transferini iptal etti
16.08.2019 - 13:56

Liverpool, Lovren transferini iptal etti

Geçtiğimiz gece Vodafone Park'ta UEFA Süper Kupası'nı kaldıran Liverpool, Roma'dan resmi bir teklif gelmediği için Lovren transferini iptal ettiklerini belirtti.

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Liverpool’dan Roma’ya transfer olması beklenen Dejan Lovren’in transferinde pürüz çıktı. İtalyan ekibinin bu konudaki resmi teklifini bekleyen İngiliz ekibinin, somut bir teklif gelmemesi üzerine bu transferi iptal ettikleri belirtildi.

Hasta olduğu gerekçesiyle Liverpool’un Chelsea ile oynadığı Süper Kupa maçı için İstanbul’a getirilmeyen ancak asıl nedenin transfer sürecinde olmasından kaynaklandığı düşünülen 30 yaşındaki Hırvat savunmacı böylece boşu boşuna bu maçın kadrosuna alınmamış oldu. Deneyimli futbolcunun 15 milyon sterlin karşılığında Roma’nın yolunu tutması bekleniyordu.

Liverpool, Lovren transferini iptal etti

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