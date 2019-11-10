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10.11.2019 - 17:10 |

Liverpool - Manchester City: 3-1

İngiltere Premier Lig'de 12. hafta maçında Lider Liverpool, Anfield'da Manchester City'i 3-1 mağlup ederek zirvedeki yerini sağlamlaştırdı

Liverpool - Manchester City: 3-1

Lider Liverpool sahasında Manchester City'i konuk etti. Geride kalan 11 haftada sadece bir beraberlik alan Liverpool, Manchester City'i 3-1 mağlup ederek durdurulamaz çıkışını sürdürdü.

Anfield Road'da oynanan maçta golleri Liverpool'un gollerini 6. dakikada Fabinho, 13. dakiakda Salah ve 51. dakikada Sadio Mane kaydetti. Manchester City'nin tek golünü 78. dakikada Bernardo Silva attı.

Bu sonuçla 12 maçın 11'ini kazanan Liverpool 34 puanla liderliğini sürdürdü. Manchester City ise 25 puanla 4. sırada kaldı.

 

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