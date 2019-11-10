Liverpool - Manchester City (CANLI)

İngiltere Premier Lig'de furtbol şöleni! Lider Liverpool sahasında Manchester City'i konuk ediyor. Geride kalan 11 haftada sadece bir beraberlik alan Liverpool topladığı 31 puan ile ligin zirvesinde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Aston Villa deplasmanında Sadio Mane'nin attığı kafa golü ile üç puanı hanesine yazdıran Kırmızılar sadece Old Trafford'da Manchester United ile oynanan maçtan beraberlikle ayrıldı.

Anfield Road'da oynanan mücadele saat 19.30'da başladı.





M.City galibiyet peşinde

Rakip Manchester City'nin ise geride kalan 11 haftada 8 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Manchester City Lig'in 5. haftasında Norwich City deplasmanında 3-2'lik skorla sahadan mağlup ayrılan taraf olmuş. Bu maçın ardıdnan iki maç üst üste kazanan maviler 8. haftada sahasında Wolverhampton'a 2-0 mağlup olarak herkesi şaşkına çevirmişlerdi.





LİVERPOOL'UN REKOR GALİBİYET SERİSİ