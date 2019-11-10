İngiltere Premier Lig'de furtbol şöleni! Lider Liverpool sahasında Manchester City'i konuk ediyor. Geride kalan 11 haftada sadece bir beraberlik alan Liverpool topladığı 31 puan ile ligin zirvesinde yer alıyor. Geçtiğimiz hafta Aston Villa deplasmanında Sadio Mane'nin attığı kafa golü ile üç puanı hanesine yazdıran Kırmızılar sadece Old Trafford'da Manchester United ile oynanan maçtan beraberlikle ayrıldı.

Rakip Manchester City'nin ise geride kalan 11 haftada 8 galibiyet 1 beraberlik ve 2 mağlubiyeti bulunuyor. Manchester City Lig'in 5. haftasında Norwich City deplasmanında 3-2'lik skorla sahadan mağlup ayrılan taraf olmuş. Bu maçın ardıdnan iki maç üst üste kazanan maviler 8. haftada sahasında Wolverhampton'a 2-0 mağlup olarak herkesi şaşkına çevirmişlerdi. Peki Liverpool-Manchester City maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

LİVERPOOL-MANCHESTER CİTY MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool-Manchester City maçı bu akşam saat 19:30'da başlayacak. Anfield Road'da oynanacak olan mücadelede İngiliz hakem Michael Oliver düdük çalacak. Mücadele S Sport, S Sport Plus ekranından naklen yayınlanacak.