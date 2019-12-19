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19.12.2019 - 11:05 |

Liverpool, Minamino'yu kadrosuna kattı!

Liverpool, Red Bull Salzburg forması giyen Japon futbolcu Takumi Minamino'yu transfer ettiğini açıkladı

Skorer - Premier Lig'de emin adımlarla şampiyonluğa yürüyen Liverpool, Red Bull Salzburg'tan Takumi Minamino'yu transfer etti. İngiliz devi imzayı resmi hesabından duyurdu.

Liverpool'un çıkış maddesini kullanarak 9 milyon euroyu karşılığında Japon futbolcuyu renklerine kattığı bildirildi.

Minamino, bu sezon 22 maçta 9 gol, 11 asistlik performansla tüm dikkatleri üzerine çekti.

 

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