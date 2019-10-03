Liverpool müthiş düelloda sürprize izin vermedi: 4-3

Şampiyonlar Ligi E Grubu'nda son şampiyon Liverpool zor duruma düştüğü maçta Salzburg'u 4-3 yenerek gruptaki ilk galibiyetini aldı.

Sadio Mane, Andrew Robertson ve Muhammed Salah'ın golleriyle 3-0 öne geçen Liverpool'a konuk takım Hee-Chan Hwang, Takumi Minamino ve Erling Haland ile yanıt vererek skoru 3-3'e getirdi.

Ancak 69. dakikada Salah ile bir gol daha bulan Klopp'un öğrencileri, seyircisi önünde sahadan üç puanla ayrıldı.

Chelsea, Yusuf ve Zeki'nin takımını devirdi: 2-1

Milli futbolculardan Zeki Çelik'in ilk onbirde, Yusuf Yazıcı'nın yedek başladığı maçta Fransız ekibi Lille, sahasında İngiliz temsilcisi Chelsea ile karşılaştı.

Londra ekibinin genç yıldızı Tammy Abraham ile 22. dakikada öne geçtiği maçta Lille, 33. dakikada Victor Osimhen ile beraberliği yakaladı. Chelsea, 77. dakikada Willian'ın attığı golle rakibini 2-1 yendi ve gruptaki ilk galibiyetini aldı. Yusuf Yazıcı, 62. dakikada Jonathan Ikone'nin yerine oyuna girdi.

Toplu sonuçlar şöyle:

Genk (Belçika) - Napoli (İtalya): 0-0

Slavia Prag (Çekya) - Borussia Dortmund (Almanya): 0-2

Liverpool (İngiltere) - Salzburg (Avusturya): 4-3

Barcelona (İspanya) - Inter (İtalya): 2-1

Leipzig (Almanya) - Olympique Lyon (Fransa): 0-2

Zenit (Rusya) - Benfica (Portekiz): 3-1

Lille (Fransa) - Chelsea (İngiltere): 1-2

Valencia (İspanya) - Ajax (Hollanda): 0-3