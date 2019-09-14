Liverpool-Newcastle: 3-1
Ä°ngiltere Premier Lig'de oynanan maÃ§ta Liverpool, sahasÄ±nda Newcastle United'Ä± 3-1 maÄŸlup etti.Â
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Lider Liverpool, ligin beÅŸinci haftasÄ±nda Newcastle United'Ä± Anfield Road StadÄ±'nda aÄŸÄ±rladÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 7. dakikasÄ±nda Jetro Willems'in golÃ¼yle geriye dÃ¼ÅŸen ev sahibi ekip, Sadio Mane'nin 28 ve 40. dakikalardaki golleriyle soyunma odasÄ±na 2-1 Ã¶nde gitti.
72. dakikada MÄ±sÄ±rlÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Muhammed Salah ile farkÄ± ikiye Ã§Ä±karan ve kalan bÃ¶lÃ¼mde skoru koruyan Liverpool, sahadan 3-1 galip ayrÄ±ldÄ±.
Bu galibiyetle 5'te 5 yapan Liverpool 15 puanla liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, Newcastle United 4 puanda kaldÄ±.
LÄ°VERPOOL-NEWCASTLE: 3-1Â
Gol: 28', 40' Mane, 72 Salah -Â 7' WillemsÂ
Ä°ÅžTE Ä°LK 11'LER
LIVERPOOL:Â Adrian, Robertson, Matip, Van Dijk, Alexander-Arnold, Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Origi, Mane
NEWCASTLE:Â Dubravka, Krafth, Schar, Lascelles, Dummett, Willems, Hayden, Shelvey, Atsu, Almiron, Joelinton