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HaberlerÄ°ngiltere Premier LigLiverpool-Newcastle: 3-1
14.09.2019 - 14:32 |

Liverpool-Newcastle: 3-1

Ä°ngiltere Premier Lig'de oynanan maÃ§ta Liverpool, sahasÄ±nda Newcastle United'Ä± 3-1 maÄŸlup etti.Â

Liverpool-Newcastle: 3-1

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Lider Liverpool, ligin beÅŸinci haftasÄ±nda Newcastle United'Ä± Anfield Road StadÄ±'nda aÄŸÄ±rladÄ±. KarÅŸÄ±laÅŸmanÄ±n 7. dakikasÄ±nda Jetro Willems'in golÃ¼yle geriye dÃ¼ÅŸen ev sahibi ekip, Sadio Mane'nin 28 ve 40. dakikalardaki golleriyle soyunma odasÄ±na 2-1 Ã¶nde gitti.

72. dakikada MÄ±sÄ±rlÄ± yÄ±ldÄ±zÄ± Muhammed Salah ile farkÄ± ikiye Ã§Ä±karan ve kalan bÃ¶lÃ¼mde skoru koruyan Liverpool, sahadan 3-1 galip ayrÄ±ldÄ±.

Bu galibiyetle 5'te 5 yapan Liverpool 15 puanla liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rÃ¼rken, Newcastle United 4 puanda kaldÄ±.

LÄ°VERPOOL-NEWCASTLE: 3-1Â 

Gol: 28', 40' Mane, 72 Salah -Â 7' WillemsÂ 

Ä°ÅžTE Ä°LK 11'LER

LIVERPOOL:Â Adrian, Robertson, Matip, Van Dijk, Alexander-Arnold, Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Origi, Mane

NEWCASTLE:Â  Dubravka, Krafth, Schar, Lascelles, Dummett, Willems, Hayden, Shelvey, Atsu, Almiron, Joelinton

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