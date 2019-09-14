14.09.2019 - 14:32 |
Liverpool-Newcastle (CANLI)
İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool sahasında Newcastle United'ı konuk ediyor.
Premier Lig'de 4 maç sonunda topladığı 12 puanla lider durumda bulunan Liverpool, evinde Newcastle United'ı konuk ediyor.
Salı günü Napoli ile oynanacak Şampiyonlar Ligi maçı öncesi kırmızı beyazlı takımda Henderson ve Firmino maça yedek kulübesinde başlıyor.
LİVERPOOL-NEWCASTLE: 1-1 (İLK YARI OYNANIYOR)
Gol: 7' Willems - 28' Mane
İŞTE İLK 11'LER
LIVERPOOL: Adrian, Robertson, Matip, Van Dijk, Alexander-Arnold, Oxlade-Chamberlain, Fabinho, Wijnaldum, Salah, Origi, Mane
NEWCASTLE: Dubravka, Krafth, Schar, Lascelles, Dummett, Willems, Hayden, Shelvey, Atsu, Almiron, Joelinton
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