09.08.2019 - 22:10| Skorer
Liverpool-Norwich: 4-1
Premier Lig'de sezonun açılış maçında Liverpool konuk ettiği Norwich'i farklı skorla mağlup etti: 4-1.
Dünyanın 1 numaralı ligi olarak gösterilen Premier Lig'de geçen sezon kıl payı şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Liverpool, sezona fırtına gibi girdi.
Sezonun açılış maçında Anfield Road'ta Norwich'i konuk eden Kırmızılar, rakibini 4-1'lik skorla dağıttı.
Liverpool'un gollerini 7. dakikada Hanley (kendi kalesine), 19'da Salah, 28'da Van Dijk ve 42'de Origi kaydetti. Konuk takımın tek sayısı 64'te Pukki'den geldi.
İLK 11'LER:
LİVERPOOL: Alisson, van Dijk, Joe Gomez, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Divock Origi
NORWICH: Krul, Hanley, Aarons, Lewis, Cantwell, Stiepermann, Trybull, McLean, Godfrey, Buendia, Pukki