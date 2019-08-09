Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Haberlerİngiltere Premier LigLiverpool-Norwich: 4-1
09.08.2019 - 22:10| Skorer

Liverpool-Norwich: 4-1

Premier Lig'de sezonun açılış maçında Liverpool konuk ettiği Norwich'i farklı skorla mağlup etti: 4-1.

Liverpool-Norwich: 4-1

Dünyanın 1 numaralı ligi olarak gösterilen Premier Lig'de geçen sezon kıl payı şampiyonluğu Manchester City'ye kaptıran Liverpool, sezona fırtına gibi girdi. 

Sezonun açılış maçında Anfield Road'ta Norwich'i konuk eden Kırmızılar, rakibini 4-1'lik skorla dağıttı.

Liverpool'un gollerini 7. dakikada Hanley (kendi kalesine), 19'da Salah, 28'da Van Dijk ve 42'de Origi kaydetti. Konuk takımın tek sayısı 64'te Pukki'den geldi. 

İLK 11'LER:

LİVERPOOL: Alisson, van Dijk, Joe Gomez, Andrew Robertson, Trent Alexander-Arnold, Fabinho, Georginio Wijnaldum, Jordan Henderson, Roberto Firmino, Mohamed Salah, Divock Origi

NORWICH: Krul, Hanley, Aarons, Lewis, Cantwell, Stiepermann, Trybull, McLean, Godfrey, Buendia, Pukki

 

İşte yılın golü! Messi...
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Liverpool-Norwich: 4-1

Liverpool-Norwich: 4-1

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Fatih Terim: Enrico Chiesa, oğlundan daha büyük oyuncuydu

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Ünlü raket Murray kortlara dönüyor

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Gazişehir Gaziantep'e Nijeryalı golcü

Sıradaki Haber