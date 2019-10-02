Liverpool-Salzburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool-Salzburg maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu ikinci hafta maçında Liverpool sahasında Salzburg'u konuk edecek. Grupta oynadığı ilk maçta Napoli deplasmanında 2-0 kaybeden kırmızılar bu akşam Genk'i sahasında gol yağmuruna tutan Salzburg'û konuk edecek. Peki Liverpool-Salzburg maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

LİVERPOOL-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool-Salzburg maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Anfield Road'da oynanacak olan mücadelede İsveç'li hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Liverpool-Salzburg maçı beIN SPORTS MAX HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.