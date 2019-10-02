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HaberlerŞampiyonlar LigiLiverpool-Salzburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
02.10.2019 - 12:04 |

Liverpool-Salzburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Şampiyonlar Ligi'nde ikinci hafta maçları bu akşam oynanacak müsabakalar ile devam edecek. E Grubunda Liverpool bu akşam Anfield'da Salzburg'u konuk edecek. Grupta oynadığı ilk maçta deplasmanda Napoli'ye 2-0 kaybeden Liverpool taraftarı önünde Salzburg karşısında ilk üç puanını almanın hesaplarını yapıyor. Peki Liverpool-Salzburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool-Salzburg maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Liverpool-Salzburg maçı için geri sayım sürüyor. UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu ikinci hafta maçında Liverpool sahasında Salzburg'u konuk edecek. Grupta oynadığı ilk maçta Napoli deplasmanında 2-0 kaybeden kırmızılar bu akşam Genk'i sahasında gol yağmuruna tutan Salzburg'û konuk edecek. Peki Liverpool-Salzburg maçı bu akşam saat kaçta hangi kanalda?

LİVERPOOL-SALZBURG MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Liverpool-Salzburg maçı bu akşam saat 22:00'de başlayacak. Anfield Road'da oynanacak olan mücadelede İsveç'li hakem Andreas Ekberg düdük çalacak. Liverpool-Salzburg maçı beIN SPORTS MAX HD 1 ekranından naklen yayınlanacak.

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