Liverpool - Salzburg Şampiyonlar Ligi keyfi Misli.com'da

LIVERPOOL – SALZBURG

Bahis severlerin heyecanla beklediği ve gol düellosu şeklinde geçmesi beklenen Liverpool – Salzburg karşılaşması Misli.com’da. Anfield Road Stadı’nda oynanacak mücadeleye Misli.com’dan canlı bahis yapılabilecek.

Geçtiğimiz sezonun Devler Ligi şampiyonu Liverpool Premier Lig’i ise kıl payı kaçırmıştı. Bu sezon işi sıkı tutan Jürgen Klopp’un öğrencileri lige kusursuz bir başlangıç yaptı. Şampiyonlar Ligi’nde ise E Grubu’na mağlubiyetle başladılar. İtalya’da Napoli ile kıran kırana bir maç oynayan Kırmızılar güçlü rakibine 2-0’lık skorla teslim olmuştu. İngiltere’de Manchester City’e 5 puan fark atan Liverpool şimdi tüm dikkatini Avrupa arenasına çevirdi.

Sezona bol gollü galibiyetlerle hızlı bir giriş yapan Salzburg Şampiyonlar Ligi’ndeki ilk maçında Genk’i 6-2 mağlup ederek eski golcü kimliğine dönüş sinyalleri verdi. Bir dönem bahisçilerin favori takımı olan Avusturya ekibi o güzel günlerden kesitler sunmaya başladı. Açık ve hücum ağırlıklı bir oyun anlayışına sahip olan konuk takım Klopp’un ekibine karşı aynı şekilde oynadığı takdirde bizleri hiç şüphesiz güzel futbola ve gollere doyuracaktır.

BU İSTATİSTİKLERE DİKKAT!

Bu sezon şu ana kadar 12 resmi karşılaşmaya çıkan Salzburg bu maçların tümünde gol atma başarısı gösterdi.

Bu sezon şu ana kadar 11 resmi maça çıkan Liverpool bu karşılaşmaların 10’unda ağları havalandırdı.

Salzburg’un bu sezonki 12 maçının 11’i 2.5 gol üzeri tamamlandı.

Liverpool’un bu sezon çıktığı 11 maçın 7’si 2.5 gol üzeri tamamlandı.

Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı son 29 maçın 20’si 2,5 gol üstü skorla bitti.

KİM NE OYNUYOR?

Misli.com üyelerinin büyük bir bölümü Liverpool galibiyetine güveniyor. Misli.com üzerinden canlı bahis olarak da oynanabilecek karşılaşmada üyelerin %60’ı ev sahibi ekibin kazanacağı görüşünde. %15’lik bir kesim ise tercihini gol bahislerinden yana kullanmış durumda.

MİSLİ.COM EDİTÖRÜ BARIŞ SÜNTER’İN YORUMU NE?

Liverpool ilk maçta Napoli karşısında 2-0’lık yenilgiyle şaşırtan bir başlangıç yaptı. Premier Lig’de ise hafta sonu Sheffield karşısında zorlansalar da tek golle 3 puanı alarak 7’de 7 yaptılar. Clyne, Shaqiri halen düzelmeyen isimlerken Klopp kaleci Allison’a forma verirse artık oynayacak duruma geldi.

6-2’lik Genk galibiyetiyle dikkatleri çeken Salzburg kendi liginde zaten bu skorları istediği takdirde çoğunlukla alabilen bir ekip. Saldırgan oyun karakterlerini Genk karşısında da çekinmeden sergilediler. Walke, Pongracic ve Bernede sakatlık sorunu devam eden oyuncular.

Liverpool düşük orandan kazanır tercih etmeyecekler, karşılıklı gol ve 3,5 üst oranlarını deneyebilirler.