Liverpool taraftarlarından Karius çağrısı

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Liverpool kalecisi Alisson’un sakatlanması, kırmızı-beyazlı ekibi sıkıntıya soktu. Norwich City ile yapılan lig maçında sakatlanan Brezilyalı kalecinin iki ay kadar sahalardan uzak kalacağı ortaya çıkmıştı.

Elde bir tek Adrian kaldı

Bu sakatlığın ardından takımda bir kaleci Adrian’ın kaldığı belirtildi. İngiliz ekibinde yaşanan kaleci sıkıntısı gözleri, bonservisi Liverpool’da olan ve Beşiktaş’ta kiralık olarak forma giyen Loris Karius’a çevirdi.

Bazı taraftarlar geri istedi

Bazı Liverpool taraftarlarının, yaşanan bu beklenmedik sakatlık sonrasında siyah-beyazlı ekipte forma giyen Alman kalecinin geri çağrılması yönünde görüşlerini sosyal medyada dile getirdikleri görüldü. Ancak taraftarların bu çağrısının iki nedenden ötürü gerçekleşmesinin mümkün olmadığı ortaya çıktı.

Beşiktaş ile sözleşmesinde o madde yok

Birincisi Premier Lig’de transfer döneminin kapanmış olmasına dikkat çekildi. Kiralıktan dönüş şeklinde de olsa bu dönemin bitiminden sonra transfer yapılamayacağı vurgulandı. Ayrıca deneyimli file bekçisinin Beşiktaş’a kiralanma sözleşmesinde bir geri çağırma maddesi bulunmadığı aktarıldı.

‘Bir daha takımda göremeyecekler’

Bu gelişmelerin ardından İngiliz basınında Alman futbolcu ile ilgili olarak “Liverpool taraftarları muhtemelen bir daha Karius’un takımlarında forma giydiğini göremeyecekler” ifadeleri kullanıldı.

Liverpool taraftarı ikiye bölündü

Loris Karius’un geri çağrılmasına yönelik seslerin ortaya çıkması bir çok Liverpool taraftarını da buna yönelik tepki ortaya koymaya sevk etti. Takımının Real Madrid ile oynadığı geçen seneki Şampiyonlar Ligi final maçında yediği hatalı gollerle, kupayı kaybetmenin sorumlusu olarak gösterilen Karius’u asla geri istemediklerine yönelik reaksiyonlar dikkat çekti.