Liverpool-Tottenham maçının canlı bahis heyecanı misli.com'da

Hafta içi Şampiyonlar Ligi’nde Genk deplasmanına çıkan Liverpool 2. yarıda farka giderek 4-1’le maçtan ayrılmıştı. Premier Lig’de ise son maçında Manchester Utd. deplasmanında formsuz rakibi karşısında herkes çok rahat bir galibiyet beklerken beraberliği 85. dakikada zor kurtardılar. Shaqiri ve Clyne’ın sakatlıkları devam ediyor, savunmada Matip’in oynamama ihtimali var.

Tottenham ise bu sezon inanılmaz bir düşüş içinde. Ligde sadece 3 maç kazanabildiler, son olarak Brighton yenilgisinin ardından kendi sahalarında Watford ile berabere kaldılar. Hafta arası Kızılyıldız karşısında 5-0 kazandıkları Şampiyonlar Ligi mücadelesinde ise ilk kez bu kadar baskın bir oyun sergilediler. Konuk takımda Sessegnon ve Lloris sakatlığı süren isimler.

BU İSTATİSTİKLERE GÖZ ATMAKTA FAYDA VAR…

Liverpool Anfield’da son 42 Premier Lig maçında henüz yenilmedi.

Liverpool evinde ilk yarısını önde bitirdiği son 6 lig maçında kazandı.

Liverpool’un iç sahadaki 4 lig maçı da 2,5 üstü sonuçlandı.

Tottenham ligde bu sezon deplasman galibiyeti alamadı.

Tottenham’ın ligde 4 deplasman maçında da 2,5 gol barajı aşıldı.

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Misli.com üyelerinin %64 gibi büyük bir kesimi bu maçta ev sahibi Liverpool’un galibiyetinden yana tercihini yaparken, %19 ile bu maçta 2,5 golden fazlası olur diyenler 2. sıradalar.

FEVZİ TANIRLI İKİLİ TERCİHİ ÖNERİYOR!

Man Utd deplasmanında Liverpool’un 1-1 berabere kalmasıyla, haftaya girerken 2. Sırada yer alan Man City ile fark 6’ya düştü. 10 Kasım’daki Liverpool-Man City maçına kadar onlar da kayıpsız gitme isteğinde. Alexander-Arnold ve Matip’in sakatlık durumları belirsizliğini koruyor. Tottenham bu sezon son yıllardaki en kötü performansında. Ligde ve Avrupa’da çok kötü sonuçlar aldılar. Sadece geçtiğimiz hafta içinde Avrupa’da 5-0’lık C.Zvezda moral oldu. Ancak bu galibiyet, hele hele Anfield için çok bir kriter değil. Hatta Liverpool'u deplasmanda 8 maçtır yenemiyorlar. Bu stattaki son lig galibiyetlerini Mayıs 2011'de almışlardı. Lloris dışında önemli eksik yok ama şampiyonluk için kenetlenen Liverpool karşısında umut vermiyorlar. Ev sahibi kazanır ve ÜST olur. Skor tahminim: 4-1.