Liverpool ve Manchester City arayÄ± aÃ§Ä±yor

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Avrupa'nÄ±n en bÃ¼yÃ¼k 5 futbol Ã¼lkesi kabul edilen Ä°ngiltere (Premier Lig), Ä°spanya (La Liga), Ä°talya (Serie A), Almanya (Bundesliga) ve Fransa'daki (Ligue 1) karÅŸÄ±laÅŸmalara, hafta sonu devam edildi.

Ä°ngiltere'de Liverpool, Ä°spanya'da Atletico Madrid, Ä°talya'da Inter, Almanya'da Leipzig, Fransa'da ise Paris Saint-Germain (PSG), puan tablosunun zirvesinde yer aldÄ±.

Premier Lig

Sezona iyi baÅŸlayan Liverpool, Burnley deplasmanÄ±nda 3-0 galip gelerek 4'te 4 yaptÄ±.Â Ã–te yandan Alman teknik adam Jurgen Klopp'un Ã§alÄ±ÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ± Liverpool, lig maÃ§larÄ±nda Ã¼st Ã¼ste 13. galibiyetini alarak kulÃ¼p rekoru kÄ±rdÄ±.

Son ÅŸampiyon Manchester City, Brighton & Hove Albion'Ä± konuk ettiÄŸi maÃ§Ä± 4-0 kazandÄ±.Â HaftanÄ±n maÃ§Ä±nda Arsenal, Tottenham'Ä± aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± ve 2-0 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§tan 2-2'lik beraberlikle ayrÄ±ldÄ±.

Milli futbolcu Ã‡aÄŸlar SÃ¶yÃ¼ncÃ¼'nÃ¼n forma giydiÄŸi maÃ§ta Leicester City, sahasÄ±nda Bournemouth'u 3-1 yendi.Â Chelsea, evinde Sheffield United ile 2-2, Manchester United ise deplasmanda Southampton ile 1-1 berabere kaldÄ±.

Â Premier Lig'de 4'te 4 yapan Liverpool, 12 puanla liderliÄŸini korudu. Liverpool'u 10 puanlÄ± Manchester City ve 8 puanlÄ± Leicester City takip etti.

Â La Liga

Atletico Madrid, Eibar'a karÅŸÄ± 2-0 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§ta 3-2 galip gelerek La Liga'da 3'te 3 yapan tek takÄ±m oldu.

Son ÅŸampiyon Barcelona ile Real Madrid, haftayÄ± deplasmanda puan kaybÄ±yla kapattÄ±. Barcelona, Osasuna'ya karÅŸÄ± ve Real Madrid, Villarreal Ã¶nÃ¼nde 2-2'lik beraberlikle yetindi.

Sevilla'nÄ±n Celta Vigo ile sahasÄ±nda 1-1 berabere kaldÄ±ÄŸÄ± haftada, Athletic Bilbao ise evinde Real Sociedad'Ä± 2-0 yendi.Â Atletico Madrid'in 9 puanla zirveye yerleÅŸtiÄŸi La Liga'da Sevilla ve Athletic Bilbao, 7'ÅŸer puanla bu takÄ±mÄ±n arkasÄ±nda sÄ±ralandÄ±.

Â Bundesliga

Borussia MÃ¶nchengladbach'Ä± deplasmanda Timo Werner'in "hat-trick" yaptÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta 3-1 yenen Leipzig, 3'te 3 yaptÄ±.Â Son ÅŸampiyon Bayern MÃ¼nih, evinde 1-0 geriye dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ maÃ§ta Mainz 05'i 6-1 maÄŸlup etti.

Borussia Dortmund, Bundesliga'nÄ±n yeni takÄ±mÄ± Union Berlin'e konuk olduÄŸu mÃ¼cadeleyi 3-1 kaybetti.

Eintracht Frankfurt, milli futbolcular Kenan Karaman ve Kaan Ayhan'Ä±n forma giydiÄŸi maÃ§ta aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Fortuna DÃ¼sseldorf'u 2-1 yendi.

Nuri Åžahin, takÄ±mÄ± Werder Bremen'in sahasÄ±nda Augsburg'u 3-2'lik skorla geÃ§tiÄŸi maÃ§ta bir asist yaptÄ±.

Ä°lk iki maÃ§Ä± galibiyetle geÃ§en takÄ±mlar Bayer Leverkusen ve Wolfsburg, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ haftada evinde puan kaybetti. Bayer Leverkusen, Hoffenheim ile 0-0, Wolfsburg ise Paderborn ile 1-1 berabere kaldÄ±.

Bundesliga'da 3 haftada 9 puana ulaÅŸan tek takÄ±m Leipzig, liderlikte yer aldÄ±. Bu takÄ±mÄ±n ardÄ±ndan Bayern MÃ¼nih, Wolfsburg ve Bayer Leverkusen 7'ÅŸer puanla sÄ±ralandÄ±.Â

Serie AÂ

Son 8 senenin ÅŸampiyonu Juventus, Merih Demiral'Ä±n yedek beklediÄŸi haftanÄ±n maÃ§Ä±nda Napoli'yi uzatma dakikalarÄ±nda gelen golle 4-3 maÄŸlup etti.

Inter ve Torino, deplasmanda aldÄ±klarÄ± galibiyetlerle ikide iki yapmayÄ± baÅŸardÄ±. Inter, Cagliari'yi 2-1, Torino da Atalanta'yÄ± 3-2 yendi.Â Roma, Cengiz Ãœnder'in forma giydiÄŸi baÅŸkent derbisinde Lazio ile 1-1 berabere kaldÄ±.

Milan, Brescia'yÄ± aÄŸÄ±rladÄ±ÄŸÄ± maÃ§Ä± Hakan Ã‡alhanoÄŸlu'nun golÃ¼yle 1-0 kazandÄ±.Â Mert MÃ¼ldÃ¼r'Ã¼n 90 dakika gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± karÅŸÄ±laÅŸmada ise Sassuolo, sahasÄ±nda Sampdoria'yÄ± 4-1 yendi.

Serie A'da Inter, 6 puan ve averajla Torino ile Juventus'un Ã¶nÃ¼nde zirveye yerleÅŸti.

Ligue 1

Son ÅŸampiyon PSG, Neymar, Kylian Mbappe ve Edinson Cavani gibi yÄ±ldÄ±zlarÄ±ndan yoksun Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± Metz deplasmanÄ±nda 2-0 galip geldi.Â Yusuf YazÄ±cÄ± ve Mehmet Zeki Ã‡elik'in top koÅŸturduÄŸu Lille, Reims deplasmanÄ±nda 2-0 yenildi. Yusuf YazÄ±cÄ±, mÃ¼cadelede ikinci sarÄ±dan kÄ±rmÄ±zÄ± kartla oyun dÄ±ÅŸÄ± kaldÄ±.

Nice'in Rennes'e konuk olduÄŸu mÃ¼cadeleyi 2-1 kazandÄ±ÄŸÄ± haftada, sezona iyi baÅŸlayan takÄ±mlardan Angers, evinde Dijon'u 2-0 maÄŸlup etti.

Monaco, eski FenerbahÃ§eli futbolcu Ä°slam Slimani'nin 2 gol attÄ±ÄŸÄ± maÃ§ta, Strasbourg deplasmanÄ±nda 2-2'lik beraberliÄŸe razÄ± oldu. Ligue 1'in 4. haftasÄ± sonunda PSG, 9 puan ve averajla Rennes, Nice ve Angers'nin Ã¶nÃ¼nde liderliÄŸi ele geÃ§irdi.