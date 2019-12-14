Liverpool-Watford: 2-0

İngiltere Premier Lig'de Liverpool kazanma alışkanlığını sürdürüyor. Kırmızılar konuk ettiği son sıradaki Watford'u 2-0 mağlup etti, ligde 8'de 8 yaptı.

Anfield Road'taki karşılaşmanın gollerini 38 ve 90. dakikalarda Salah kaydetti.

Bu sonuçla Liverpool puanını 49'a yükselterek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.