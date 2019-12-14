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Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool-Watford: 2-0
14.12.2019 - 15:30 |

Liverpool-Watford: 2-0

Premier Lig'de lider Liverpool kendi evinde son sırada yer alan Watford'u Salah'ın golleriyle devirdi, emin adımlarla şampiyonluğa yürüşünü sürdürdü.

Liverpool-Watford: 2-0

İngiltere Premier Lig'de Liverpool kazanma alışkanlığını sürdürüyor. Kırmızılar konuk ettiği son sıradaki Watford'u 2-0 mağlup etti, ligde 8'de 8 yaptı. 

Anfield Road'taki karşılaşmanın gollerini 38 ve 90. dakikalarda Salah kaydetti.

Bu sonuçla Liverpool puanını 49'a yükselterek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.  

Liverpool-Watford: 2-0

Liverpool-Watford: 2-0

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