14.12.2019 - 15:30 |
Liverpool-Watford: 2-0
Premier Lig'de lider Liverpool kendi evinde son sırada yer alan Watford'u Salah'ın golleriyle devirdi, emin adımlarla şampiyonluğa yürüşünü sürdürdü.
İngiltere Premier Lig'de Liverpool kazanma alışkanlığını sürdürüyor. Kırmızılar konuk ettiği son sıradaki Watford'u 2-0 mağlup etti, ligde 8'de 8 yaptı.
Anfield Road'taki karşılaşmanın gollerini 38 ve 90. dakikalarda Salah kaydetti.
Bu sonuçla Liverpool puanını 49'a yükselterek şampiyonluk yolunda bir engeli daha aştı.