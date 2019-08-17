Liverpool zorlanarak kazandÄ±! Kabus gibi 7 dakika...

Â Ä°ngiltere Premier Lig ikinci hafta mÃ¼cadelesinde Liverpool, rakip sahada Southampton'Ä± 2-1 yendi.Â

Ä°stanbul'da hafta iÃ§i Chelsea karÅŸÄ±sÄ±nda UEFA SÃ¼per Kupa'yÄ± kazanan Liverpool, ligin ikinci hafta mÃ¼cadelesinde St. Mary StadÄ±'nda Southampton'Ä±n konuÄŸu oldu.

UEFA SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nÄ±n ardÄ±ndan sahadaki kutlamalar sÄ±rasÄ±nda taraftarÄ±n mÃ¼dahalesiyle sakatlanan Liverpool'un Ä°spanyol file bekÃ§isi Adrian, yapÄ±lan tedavinin ardÄ±ndan Southampton karÅŸÄ±sÄ±nda ilk 11'de gÃ¶rev aldÄ±.

Son dakikalar nefes kesti

Liverpool, 45 1. dakikada Sadio Mane ve 71. dakikada Roberto Firmino'nun golleriyle Southampton'Ä± 2-1 maÄŸlup etti. Ev sahibi ekibin tek golÃ¼nÃ¼ ise 83. dakikada Danny Ings kaydetti. Gol de kaleci Adrian'Ä±n bÃ¼yÃ¼k hatasÄ± dikkat Ã§ekti.

Moral Ã¼stÃ¼nlÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ ele geÃ§iren ve Liverpool'u bunaltan Southampton son dakikalarda yakaladÄ±ÄŸÄ± net fÄ±rsatlarÄ± deÄŸerlendiremedi.

PuanÄ±nÄ± 6'ya Ã§Ä±karan Liverpool, maÃ§ fazlasÄ± ve averaj farkÄ±yla ligde liderliÄŸe yÃ¼kseldi. Southampton ise ikinci maÃ§Ä±nda da puanla tanÄ±ÅŸamadÄ±.