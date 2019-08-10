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10.08.2019 - 18:49| AA

Liverpool'da Alisson Becker 2 ay yok!

Liverpool'da lig maçında sakatlanan Alisson Becker 2 ay forma giyemeyecek.

Liverpool'da Alisson Becker 2 ay yok!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Liverpool'un kalecisi Alisson Becker, 4 ila 8 hafta forma giyemeyecek.

 İngiliz basınında yer alan haberlere göre, Premier Lig'de Liverpool'un sahasında Norwich City ile yaptığı ve 4-1 kazandığı sezonun açılış maçında baldırından sakatlanan 26 yaşındaki Brezilyalı file bekçisi, 4 ila 8 hafta sahalardan uzak kalacak. 

Alisson, 14 Ağustos Çarşamba günü Chelsea ile Vodafone Park'ta oynanacak UEFA Süper Kupa maçında takımdaki yerini alamayacak.

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