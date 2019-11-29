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29.11.2019 - 17:22 | | Fanatik

Liverpool'da Fabinho şoku! 6-8 hafta...

Liverpool'da Napoli maçında sakatlanan Fabinho'nun 6 ile 8 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor.

Liverpool'da Fabinho şoku! 6-8 hafta...

Liverpool'a geçtiğimiz sezon gelen Brezilyalı orta saha oyuncusu Fabinho etkili performansı ile takımın önemli oyuncularından biri oldu. Son oynanan Napoli maçında sakatlanan ve yerini 19.dakikada Wijnaldum'a bırakan Fabinho'nun sahalardan ne kadar uzak kalacağı belli oldu.

6-8 hafta yok

Fabinho 6 ila 8 hafta arasında formasından uzak kalacak. Liverpool'un Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda oynayacağı Salzburg maçı ile Dünya Kulüpler Kupası maçlarında da görev alamayacak Fabinho'nun ligde de en az 8 maç kaçırması bekleniyor.

Muhabir Saati - Serdar Sarıdağ
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