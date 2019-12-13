Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Liverpool'da James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı
13.12.2019 - 22:35 | | İSTANBUL (AA) -

Liverpool'da James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı

İngiltere Premier Lig ekibi Liverpool'da  orta saha  oyuncusu James Milner'ın sözleşmesi uzatıldı.

Liverpool Kulübü, 33 yaşındaki İngiliz oyuncunun sezon sonunda bitecek  olan sözleşmesinin uzatıldığını duyurdu. Sözleşmenin süresi hakkında bilgi  verilmedi.

İngiliz basınında yer alan haberlerde, Milner'ın sözleşmesinin 2022'ye  kadar uzatıldığı öne sürüldü.

Liverpool'a 2015 yılında transfer olan Milner, 198 maçta görev aldı ve  25 gol attı.

Liverpoolda James Milnerın sözleşmesi uzatıldı

Liverpoolda James Milnerın sözleşmesi uzatıldı

 

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'den flaş açıklamalar!
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı

Yunanistan'da hakemlerden boykot kararı

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Gençlerbirliği, Göztepe maçının hazırlıklarını tamamladı

Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor hazırlıkları başladı

Trabzonspor'da Yukatel Denizlispor hazırlıkları başladı

Son dakika - Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı! Nedeni...

Son dakika - Galatasaray'da Nzonzi kadro dışı bırakıldı! Nedeni...

Sıradaki Haber