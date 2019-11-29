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29.11.2019 - 23:19 | | AA

Liverpool'da sakatlanan Fabinho en az 4 hafta yok

Liverpool'un orta saha oyuncusu Fabinho, sakatlığı nedeniyle en az dört hafta forma giyemeyecek.

Liverpool'da sakatlanan Fabinho en az 4 hafta yok

İngiltere Premier Lig'in lideri Liverpool'un orta saha oyuncusu Fabinho, sakatlığı nedeniyle en az dört hafta forma giyemeyecek.

 Kulüpten yapılan açıklamada, Liverpool ile Napoli arasından hafta içi oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi karşılaşması sırasında sakatlanarak oyundan çıkan Brezilyalı oyuncunun sağlık kontrolünden geçirildiği belirtildi. 

Ayak bileği bağlarında zedelenme tespit edilen 26 yaşındaki Fabinho, yeni yıla kadar yeşil sahalardan uzak kalacak. 

Bu sezon ligde topladığı 37 puanla açık ara lider konumda yer alan Liverpool'da Fabinho, her kulvarda 19 maçta forma giydi.

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Muhabir Saati - Serdar Sarıdağ
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