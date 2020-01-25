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25.01.2020 - 08:00 |

Liverpool’dan sonra Sivasspor!

Süper Lig lideri Sivasspor, Avrupa’nın 5 büyük ligindeki bazı takımlarla beraber en iyiler arasında durmaya devam ediyor.

Liverpool’dan sonra Sivasspor!

Süper Lig’de sezonun flaş takımı olarak ön plana çıkan ve liderlik koltuğunda oturan Sivasspor, Avrupa’nın 5 büyük ligindeki bazı takımlarla beraber en iyiler arasında durmaya devam ediyor.
OPTA’da yapılan araştırmada, kırmızı-beyazlı takım Premier Lig’in namağlup lideri Liverpool’la beraber gol serisi bakımından en başarılı takımlar arasında.
Liverpool, bu sezon 23 maç üst üste gol atarak başarı kazandı. Sivasspor da 18 maç üst üste gol atma başarısı göstererek ikinci sırada. Bundesliga’dan Bayern Münih ve RB Leipzig de benzer şekilde 18 gollük seriler yakaladı.

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