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08.09.2019 - 12:41| Fotomaç

Liverpool'dan Van Dijk'a 6 yıllık sözleşme

Liverpool'da gösterdiği performansla yılın oyuncusu unvanına layık görülen Hollandalı futbolcu Virgil van Dijk'a, kulübü tarafından 6 yıllık yeni bir sözleşme önerildiği ortaya çıktı.

İngiltere Premier Lig takımlarından Liverpool'da forma giyen ve Hollandalı defans oyuncusu Virgil van Dijk'a yeni sözleşme önerildiği bildirildi.

Daily Mirror'da yer alan habere göre 28 yaşındaki futbolcu, kulübü ile 6 yıllık yeni bir kontrat konusunda anlaşmaya vardı. Buna göre "FIFA'da yılın futbolcusu" seçilen Hollandalı defans oyuncusunun maaşı haftalık 138 bin Euro'dan 220 bin Euro'ya yükselecek.

Mevcut sözleşmesi 2023'te sona erecek olan Van Dijk'ın yeni sözleşmeye evet dediği ifade edildi. Hollandalı yıldız, Liverpool ile geçtiğimiz sezon Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamıştı.

Van Dijk için Liverpool 85 milyon euro bonservis bedeli ödemişti.

Liverpooldan Van Dijka 6 yıllık sözleşme

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