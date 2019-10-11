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11.10.2019 - 19:02 | | AA

Liverpoollu genç futbolcuya "zorunlu eğitim" cezası

İngiltere Futbol Federasyonu, Liverpool'un 16 yaşındaki oyuncusu Harvey Elliott'a 14 gün futboldan men ve 4 aylık zorunlu eğitim almasını kararlaştırdı. Cezaya sebep olan durum ise genç oyuncunun sosyal medya hesabından Harry Kane'e hakaret etmesi...

Liverpoollu genç futbolcuya "zorunlu eğitim" cezası

İngiltere Futbol Federasyonu (FA), Liverpool'un 16 yaşındaki oyuncusu Harvey Elliott'a, sosyal medya hesabından paylaştığı bir videoda Harry Kane'e hakaret etmesi sebebiyle 14 gün futboldan men ve 350 sterlin para cezası verirken oyuncunun 4 aylık zorunlu eğitim almasını da kararlaştırdı. 

Federasyonun internet sitesinden yapılan açıklamada, "Harvey Elliott, sosyal medya hesabından hakaret içeren bir video paylaşarak FA kurallarını çiğnemiştir. Oyuncuya 14 gün futboldan men ve 350 sterlin para cezası verilmiştir. Liverpoollu kanat oyuncusu ayrıca FA'nın vereceği yüz yüze eğitimine katılmak zorundadır." ifadeleri kullanıldı. 

Oyuncuya verilecek eğitimin detaylarının FA tarafından belirleneceği ve 4 ay süreceği, ayrıca oyuncunun eğitimi başarı ile tamamlayamaması halinde futbol ile ilişiğinin kesileceği duyuruldu.

Açıklamada Elliott'ın, Tottenhamlı yıldız Harry Kane'e hakaret ettiği videoyu paylaştığında Fulham'da forma giydiği fakat paylaşımın Liverpool'a transfer olmasıyla ulusal çapta gündem olduğu hatırlatıldı. 

İngiliz oyuncunun, Harry Kane'den özür dilediği aktarıldı.

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