14.08.2019 - 00:14| Ä°HA
Liverpoollu taraftarlar Taksim'de eÄŸlendi!
UEFA SÃ¼per Kupa maÃ§Ä±nda takÄ±mlarÄ±nÄ± desteklemek iÃ§in Ä°stanbulâ€™a gelen Ã§ok sayÄ±da Liverpool taraftarÄ±, Taksimâ€™de bir araya gelerek gece boyu takÄ±mlarÄ± lehinde ÅŸarkÄ±lar sÃ¶yleyip eÄŸlendi.Â
UEFA SÃ¼per Kupa mÃ¼sabakasÄ± kapsamÄ±nda Liverpool ve Chelsea yarÄ±n BeÅŸiktaÅŸ Vodafone Park Stadyumuâ€™nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. BÃ¼yÃ¼k final Ã¶ncesi takÄ±mlarÄ±nÄ± destekleme iÃ§in Ä°stanbulâ€™a gelen Liverpool taraftarlarÄ±, Taksimâ€™de dÃ¼zenlenen organizasyonda buluÅŸtu.Â
Liverpool resmi TÃ¼rkiye Taraftar Grubuâ€™nca dÃ¼zenlenen etkinlikte yÃ¼zlerce taraftar bir araya geldi. Taksimâ€™deki organizasyonda ÅŸarkÄ±cÄ± Jamie Webster, sahneye Ã§Ä±karak takÄ±m ÅŸarkÄ±larÄ± sÃ¶yledi.Â