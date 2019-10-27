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27.10.2019 - 13:14 | | Sabah

Ljajic’e gece uyarısı!

Beşiktaş’ta, sorunlu özel hayatı ve kötü performansı ile gündemde olan Sırp yıldız için futbol şubesinden sorumlu asbaşkan Emre Kocadağ devreye girdi

Ljajic’e gece uyarısı!

Adem Ljajic, yeni sezonda Beşiktaş teknik heyetinin en güvendiği isimlerin başında geliyordu. Ancak sergilediği performansla geçen sezonu mumla arattı, futbolundan çok sorunlu özel hayatı ile gündeme geldi.

Takımın kritik bir dönemden geçtiği süreçte Sırp yıldız için Beşiktaş'ın futbol şubesinden sorumlu asbaşkanı Emre Kocadağ devreye girdi.

Kocadağ, bire bir görüştüğü 28 yaşındaki futbolcuya, "Sana güveniyoruz, Galatasaray derbisi kendini yeniden ispat etmen ve kaliteni göstermen adına önemli bir fırsat" dedi.

Ljajic’e gece uyarısı

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