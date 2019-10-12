12.10.2019 - 10:01 | | Fanatik
Ljajic'e Rusya'dan talip var
Beşiktaş'ın Torino’dan 6.5 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı Adem Ljajic’e Rusya Premier Lig ekibi CSKA Moskova talip oldu.
Siyah-beyazlılar’ın yeni sezon öncesinde İtalya Serie A ekibi Torino’dan 6.5 milyon Euro karşılığında bonservisini aldığı Adem Ljajic’e sürpriz bir talip çıktı.
Rusya Premier Lig ekibi CSKA Moskova’nın Boşnak asıllı futbolcuyla ilgilendiği bildirildi. Tecrübeli ismi menajerler aracılığıyla takip eden Rus ekibinin, Ocak ayında Ljajic için kara-kartal’ın kapısını resmen çalması bekleniyor.