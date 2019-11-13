Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerBeşiktaş HaberleriLjajic’e yeni rol
13.11.2019 - 08:00 |

Ljajic’e yeni rol

Teknik patron Abdullah Avcı, kanatlardaki sorunu çözdüğü takdirde geçen sezonki performansından uzakta kalan Ljajic'i forvet arkasına kaydıracak.

Beşiktaş’ta hücum hattının en önemli isimlerinden olan Adem Ljajic geçen sezonu adeta mumla aratıyor. Yıldız futbolcu tıpkı Necip Uysal gibi sürekli pozisyon değiştirmenin sıkıntısını yaşıyor.

Sakatlıklar, cezalar ve bazı oyuncuların bekleneni verememesi nedeniyle Ljajic’i joker gibi kullanan Teknik Direktör Abdullah Avcı önümüzdeki dönemde bu oyuncunun formunu en üst düzeye çıkarmaya çalışacak. Ljajic’ten yüksek verim alabilmek için Kagawa’nın kalması gerektiğini sezon başında söyleyen deneyimli teknik adam, kanatlardaki sorunu çözebilmesi halinde başarılı oyuncuyu yeniden forvet arkasına kaydıracak.

N’Koudou, Caner, Lens, Orkan ve Boyd gibi isimlerle kanatların performansını artırmak isteyen Avcı, Ljajic’i merkezde de kullanmayı düşünüyor. Teknik adam, form durumlarına göre Atiba ve Elneny’yi yedeğe çekerek, Ljajic’i 8 numara gibi oynatmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.

Ljajic’e yeni rol

 

Selim Soydan: “Bu takım Şenol Güneş’in eseri”
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Ljajic’e yeni rol

Ljajic’e yeni rol

Kutlamayı İstanbul'da yapalım

Kutlamayı İstanbul'da yapalım

Annemizin liginden Avrupa ligine

Annemizin liginden Avrupa ligine

EURO 2020 hayali!

EURO 2020 hayali!

Sıradaki Haber