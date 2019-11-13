Ljajic’e yeni rol

Beşiktaş’ta hücum hattının en önemli isimlerinden olan Adem Ljajic geçen sezonu adeta mumla aratıyor. Yıldız futbolcu tıpkı Necip Uysal gibi sürekli pozisyon değiştirmenin sıkıntısını yaşıyor.

Sakatlıklar, cezalar ve bazı oyuncuların bekleneni verememesi nedeniyle Ljajic’i joker gibi kullanan Teknik Direktör Abdullah Avcı önümüzdeki dönemde bu oyuncunun formunu en üst düzeye çıkarmaya çalışacak. Ljajic’ten yüksek verim alabilmek için Kagawa’nın kalması gerektiğini sezon başında söyleyen deneyimli teknik adam, kanatlardaki sorunu çözebilmesi halinde başarılı oyuncuyu yeniden forvet arkasına kaydıracak.

N’Koudou, Caner, Lens, Orkan ve Boyd gibi isimlerle kanatların performansını artırmak isteyen Avcı, Ljajic’i merkezde de kullanmayı düşünüyor. Teknik adam, form durumlarına göre Atiba ve Elneny’yi yedeğe çekerek, Ljajic’i 8 numara gibi oynatmanın hesaplarını yaptığı ifade edildi.