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06.11.2019 - 19:21 |

Lokomotiv Moskova - Juventus: 1-2

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Juventus deplasmanda Lokomotiv Moskova'yı Douglas Costa'nın 90+3. dakikada attığı golle 2-1 mağlup etti.

Lokomotiv Moskova - Juventus: 1-2

Şampiyonlar Ligi D Grubu 4. hafta maçında Juventus deplasmanda Lokomotiv Moskova'ya konuk oldu. Milli futbolcu Merih Demiral yedek kulübesinde başladığı mücadelede İtalyan devi 4. dakikada Ramsey ile öne geçti.

12. dakikada Mirancyukûn golüyle beraberliği yakalayan ev sahibi ekip soyunma odasına 1-1'lik skorla gitti.

Maçın 90+3. dakikasında sahneye Douglas Costa çıktı ve Juventus'a 3 puanı getirdi: 1-2

Maçın merak edilen tüm detayları sizlerle...

Lokomotiv Moskova - Juventus: 1-2

 

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