06.11.2019 - 19:21 |
Lokomotiv Moskova Juventus maçı hangi kanalda canlı izlenecek? Maç ne zaman saat kaçta?
Şampiyonlar Ligi'nde 4. hafta heyecanı Lokomotiv Moskova Juventus maçıyla devam ediyor. İki takım arasında Torino'da oynanan ve Juventus'un son dakikalarda bulduğu 2 golle kazandığı maçın rövanşı niteliği taşıyan zorlu randevu öncesi merak edilenleri derledik. Peki heyecanla araştırılan Lokomotiv Moskova Juventus maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenecek?
LOKOMOTIV MOSKOVA JUVENTUS MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Lokomotiv Moskova Juventusmaçı bu akşam saat 20:55'te başlayacak ve zorlu mücadele beIN Sports Max 1 ekranlarından canlı yayınlanacak...
MUHTEMEL 11'LER
Lokomotiv Moskova: Guillerme, Ignatyev, Corluka, Höwedes, Idowu, Barinov, Murilo, Krychowiak, Al.Miranchuk, Eder, João Mário.
Juventus: Szczesny, Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Sandro, Khedira, Pjanic, Matuidi, Bernardeschi, Dybala, Ronaldo.