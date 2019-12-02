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02.12.2019 - 22:58 | | Skorer

Loris Karius: "8 yılda saçlarım değişti"

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Loris Karius açıklamalarda bulundu.

Loris Karius: "8 yılda saçlarım değişti"

Süper Lig'de Kayserispor'u 4-1 mağlup eden Beşiktaş'ta Loris Karius maç sonu açıklamalarda bulundu.

"Gereksiz bir duran top verdik"
"Savunma performansımız sevindirici. Gereksiz bir duran top verdik, konsantrasyon kaybından gol yedik. Önümüzdeki maçta gol yemeden devam etmeye çalışacağız."

"8 yılda neler değişti dersek, saçlarım diyebilirim"
"Kariyerimdeki 8 yılda neler değişti dersek, saçlarım diyebilirim. Birçok farklı ülkede çok büyük deneyimler elde ettim. Umarım 8 yıl daha bunu devam ettirebilirim."

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