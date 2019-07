Loris Karius: Beşiktaş'ta şampiyonluk yaşamak istiyorum

Avusturya'nın Saalfelden kasabasında yeni sezon hazırlıklarının ikinci etap çalışmalarına devam eden siyah-beyazlılarda, kaleci Loris Karius açıklamalarda bulundu. Basın toplantısında soruları yanıtlayıp, hedeflerini, geçen sezonu ve hazırlık çalışmalarını değerlendiren Alman eldiven, "İlk kamp dönemini Riva'da geçirdik. Yaklaşık 8 gün, bir tanışma ve alışma dönemiydi. Yeni sezona uygulamak adına burası da ikinci kamp olacak ve buradaki her gün önemli. Tamamen yeni bir teknik ekiple çalışıyoruz. Onların bizden beklentilerini anlamaya çalışıyoruz ve her dakikanın bizim için bir önemi var" diye konuştu.



"AVCI, KALECİLERİN GERİDEN OYUN KURMASINI İSTİYOR"

Teknik direktör Abdullah Avcı'nın kalecilerin geriden oyun kurmasını istediğini belirten Karius, "Geçen sezonun oyun planı içerisinde oyun kurma anlamında tabii ki böyle bir opsiyonunuz yoktu. Deyim yerindeyse bazen çok kolaya kaçarak oyun kurmaya çalışıyorduk. Şimdi farklı opsiyonlar var. Liverpool'da da aşağı yukarı aynı durum vardı geriden oyun kurma açısından, orada çok aktiftim. Bu da benim için iyi bir şey çünkü böylece takıma katkımı artıracağımı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.



"GEÇEN YIL DÖNEM DÖNEM MUTSUZ OLDUĞUM ANLAR OLDU"

Geçen yıl kendini mutsuz hissettiği dönemler olduğunu açıklayan Karius, "Ben buraya geldiğimde 2 sezonluk bir imza attım ve başından beri niyetim çok açıktı. Siz de belirttiniz geçen sezon dönem dönem çok da mutlu olmadığım zamanlar geçirdim ama genel olarak şu anda burada çok mutluyum. Yeni bir teknik ekiple çalışıyoruz, bu da büyük şans. Hedefimiz ligde şampiyonluk yaşamak. Avrupa'da da hedefimiz, geçen sezon gittiğimiz yerden daha ilerilere gitmek. Bu konuda kafamda bir tereddüt yok" değerlendirmesinde bulundu.



"GÜNEŞ İLE 10 AYDA SADECE BİR KEZ DİREKT KONUŞTUK"

Siyah-beyazlılardan milli takıma giden teknik direktör Şenol Güneş'in kendisi hakkında söylediği sözlerin hatırlatılması üzerine ise 26 yaşındaki kaleci şunları kaydetti:

"Buna çok katılmıyorum. O benim için yeni bir motivasyon kaynağı olmamıştı. Oradaki dediğim şey; hocanın benimle direkt konuşmasını tercih ederdim. 10 aylık süreçte sadece bir kez konuşma yapmıştık. Doğru hatırlıyorsam 3-2 kazandığımız bir maçtı. Şu an bunu düşünmüyorum artık. Bunun mesele haline gelmesini anlayamamıştım. Şu an yeni bir dönem var ve buna odaklanıyorum."



"GEÇEN YIL SORUNLU VE KÖTÜ DÖNEMLER GEÇİRDİK"

Alman file bekçisi, geçen sezonun kendileri açısından sıkıntılı geçtiğini vurgulayıp, "Geçen sezon kendimi yalnız hissettiğimi söyleyemem. Ancak genel olarak çok sorunlu bir dönem ve zor zamanlar geçirdik. Bu da hiçbir futbolcuya iyi hissettirmiyor. Bazen bunlar oluyor, normaldir. Ancak o dönem geride kaldı, şimdi yeni bir dönem var" diye konuştu.



"TEK İSTEDİĞİM VEREBİLECEĞİM KATKIYI VEREBİLMEK"

Geleceği hakkında da açıklamalarda bulunan Loris Karius, "Benim burada, önümde 1 yıllık bir süreç var. Bu da futbolda 10 yıl gibi geçiyor. O yüzden şu an tek yapmak istediğim buraya verebileceğim katkıyı verebilmek. Bundan sonraki süreç bize ne olacağını gösterecek" dedi.



"SEZONUN İLK MAÇINI SABIRSIZLIKLA BEKLİYORUM"

Yeni sezonun ilk maçını heyecanla beklediğini söyleyen Karius, "Burada olduğum için çok mutluyum. Taraftarımızla birlikte çok iyi işler gerçekleştireceğimi düşünüyorum ve ilk maçı da sabırsızlıkla bekliyorum" ifadelerini kullandı.



"UTKU VE ERSİN ANTRENMANLARDA ÇOK İYİ ÇALIŞIYOR"

Takımdaki genç kaleciler Utku Yuvakuran ve Ersin Destanoğlu'nun iyi çalıştığını vurgulayan Alman kaleci, şunları söyledi:

"İkisi de genç ve yetenekli kaleciler. Antrenmanda gerçekten iyi çalışıyorlar. Benden bir şeyler öğrenmeye çalışıyorlar. Bazen benim de onlardan öğreneceğim şeyler oluyor. Takımda bir deneyimli oyuncunun iyi olması gerektiği hakkında düşünceler var. Ben buna tam olarak katılmıyorum; bence o fikrin artık bir geçerliliği yok."