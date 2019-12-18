Lotito: Riyad'a sadece futbol maçı için gitmiyoruz

Lotito, Anadolu Ajansı'nın (AA) da üyesi olduğu Roma'daki Yabancı Basın Derneği’nde gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Suudi Arabistan'ın İstanbul Başkonsolosluğu'nda öldürülen gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz’in dün kendisi gibi derneğin konuğu olduğu hatırlatılarak, iki İtalyan takımının Kaşıkçı cinayeti ardından Riyad’da maç yapmasına ilişkin yorumu sorulan Lotito, Serie A Birliği ile kontratlarının bulunduğunu ve Lazio’nun final oynama hakkı kazanan takım olarak buna uymak durumunda olduğunu, aksi takdirde ceza alacağını ifade etti.

Gazetecilerin insan haklarının ihlal edildiği bir ülkede maç yapmanın doğru olup olmadığı sorusuna ise Lotito, “Ben bu tür durumlarda gidip, yerinde mücadele etmekten yanayım. Biz sadece bir futbol maçı için Riyad’a gitmiyoruz. ‘Orada kadın hakları ihlal ediliyor’ demek çok kolay, biz oraya giderek bazı şeyleri değiştirmek için bir şeyler yapmak istiyoruz. Arap kadınlarının statlarda maç izleme hakkı olmalı. Futbol bu konuda yardımcı olabilir. Sistemin çarpıklıklarıyla sadece varlık gösterilerek mücadele edilebilir. Biz, şovu garanti edeceğiz, onlar da değişimi garanti ediyorlar.” yanıtını verdi.

Serie A Lig Birliği'nin ırkçılıkla mücadele kampanyası

Serie A yönetiminin kamuoyunda tepki çeken yüzleri boyalı üç maymun tablosunun yer aldığı ırkçılıkla mücadele kampanyasına ilişkin yöneltilen soru üzerine Lazio Başkanı, "Lig Birliği’nin bu kampanyayı seçmesini not ettim. Herkes kendi seçimini yapar. Serie A yönetimi de kesinlikle ırkçılığa vurgu yapmak istememiştir. Bu konuda benim tutumum net: ben insanları derilerinin rengine ya da geldikleri yerlere göre ayırmam." diye konuştu.

Lotito, Roma ve Milan kulüplerinin kınadığı söz konusu kampanyayı "kışkırtıcı" olarak tanımladı.

Lazio ve sağ siyaset yakıştırmasına tepki

Lotito, Lazio’ya yönelik çok fazla ön yargı olduğuna ve bunları aşmak için mücadele ettiğine dikkati çekerek, "Ben kulübe başka değerleri aşılamaya çalıştım ancak uluslararası bir maç eşleşmesi olduğunda sağın taraftarıymışız gibi yansıtılıyor. Şahsen ben bu tanımlamaya hep karşı çıktım ve güçlü girişimlerde bulundum." ifadelerini kullandı.

Lazio’ya yaklaşımın kendi başkanlığından önceki dönemde yapılan yaftalardan kaynaklandığını aktaran Claudio Lotito, "Ben başkan olduğumda yasallığa ve değerlere saygılı olma konusunda bir tercih yaptım. Bazı yaftalar bana ait değil. Lazio, tribünlerde taraftarları arasındaki olumsuzlukları ortadan kaldırmak için her zaman mücadele etti." diye konuştu.