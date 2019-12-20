Lucescu için görüşmelere başladılar

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Türkiye A Milli Takımı’ndaki görevinin ardından boşa çıkan Mircea Lucescu, uzun süredir boşta bulunuyor. Deneyimli teknik adam için son olarak Rapid Bükreş’te danışman olacağı söylentileri çıksa da son derece farklı bir rota için ismi geçmeye başladı.

Hem çılgın hem zengin başkan

İsviçre’nin Sion kulübünün, deneyimli teknik adamı takımın başına getirmeye çalıştığı ortaya çıktı. Kulübün zengin ve çılgın başkanı Christian Constantin’in, takımı Rumen çalıştırıcıya teslim etmeye hazırlandığı ve bu hedef doğrultusunda, geçmişte Galatasaray, Beşiktaş ve Shakhtar’da büyük başarılar kazanan hoca için görüşmelere başladığı ortaya çıktı.

Murat Yakın’da aradığını bulamadı

10 takımlı İsviçre birinci liginde 7. Sırada bulunan Sion’un durumundan memnun olmayan başkan Constantin’in İsviçreli hocalardan artık umudu kestiği, yerli teknik adamlarla başarının gelmeyeceğini anlamasının ardından Ukrayna ve Türkiye’de büyük başarılar kazanan Lucescu ile hedeflerine ulaşacağını düşündüğü belirtildi. Sion’un başında şu an Stephane Henchoz bulunurken, öncesinde Murat Yakın takımın başında bulunuyordu.

Santos’tan ‘ilgimiz yok’ açıklaması

Brezilya’nın Santos Kulübü’nün başkanı Jose Carlos Peres’ten ise Mircea Lucescu ile ilgili açıklama geldi. Rumen teknik adam bu kulüpten teklif aldığını belirterek “Santos’un tekilfi somut ve ciddi” demişti. Ancak Santos Başkanı “Bu doğru değil. Bu teknik adamla hiç temasa geçmedik. Bu konularla ben ilgileniyorum ve bu isim hiçbir zaman gündemimizde olmadı” diyerek Luce’yi yalanladı.