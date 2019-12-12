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12.12.2019 - 14:10 |

Lucescu iş başı yapıyor

Mircea Lucescu’nun 13 Ocak’ta Rapid Bükreş’te göreve başlayacağı, kulüp yetkilisi tarafından açıklandı.

Lucescu iş başı yapıyor

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler

Türkiye A Milli Takımı teknik direktörlüğünü bıraktıktan sonra ülkesine dönen ve uzun süredir boşta olan Mircea Lucescu’nun yeni görevi belli oldu. Teknik direktörlük ile yola devam etmeyen deneyimli çalıştırıcı, yönetimsel kademede futbolun içinde kalmaya devam edecek.

Danışman olarak görev yapacak
Rapid Bükreş Kulübü’nün finansörü olan Bükreş 1. Bölge belediye başkanı Daniel Tudorache, Mircea Lucescu ile anlaştıklarını, Luce’nin 13 Ocak’ta işbaşı yapacağını açıkladı. Takımın teknik direktörü Daniel Pancu’nun göreve devam edeceği, Lucescu’nun danışman olarak görev yapacağı ifade edildi.

Sezonluk 200 bin euro alacak
Rumen basını kulübün içinden kaynaklara dayandırdığı haberine göre Lucescu yapacağı görev için sezonluk 200 bin euroya yakın bir miktar talep etti, bu istek idareciler tarafından kabul edildi. Başkan Tudorache’nin bu ödemeyi kabul ettiği belirtildi.

Lucescu iş başı yapıyor

 

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