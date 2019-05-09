Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİspanya La Liga Haberleri Luis Suarez 4-6 hafta yok
09.05.2019 - 10:24 | | AA

Luis Suarez 4-6 hafta yok

Barcelona, Luis Suarez'in sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı olduğunu açıkladı.

Luis Suarez 4-6 hafta yok

Barcelona Kulübünden yapılan yazılı açıklamada, Luis Suarez'in sağ dizinden artroskopik menisküs ameliyatı geçirdiği, sahalara dönme süresinin 4 ila 6 hafta olduğu belirtildi.

Suarez'in sakatlığından dolayı sezonun son iki maçında ve 25 Mayıs'ta Valencia'ya karşı oynanacak Kral Kupası Finali'nde forma giymeyeceği kesinleşti.

Barcelonalı futbolcunun, 14 Haziran-7 Temmuz tarihlerinde Brezilya'da yapılacak Amerika Kupası'nda Uruguay Milli Takımı'nın formasını giymesi de beklenmiyor.

Luis Suarez bu sezon Barcelona formasıyla tüm maçlarda toplam 25 gol attı.

    Karaman: "Grupta çok değerli takımlara karşı oynadık
    daha fazla video için

    Son Dakika Spor Haberleri

    TÜM HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Ünal Karaman: "Gerekli raporları sunuyoruz"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Obradovic: "Kazanmamız neredeyse imkansızdı"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Ergin Ataman: "Dunston 2-3 ay yok"

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Mönchengladbach - Medipol Başakşehir: 1-2

    Sıradaki Haber