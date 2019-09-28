Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerFenerbahçeLuiz Gustavo: "Güzel bir atmosferde çekişmeli bir maç oldu"
28.09.2019 - 22:12 |

Luiz Gustavo: "Güzel bir atmosferde çekişmeli bir maç oldu"

Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

Luiz Gustavo: "Güzel bir atmosferde çekişmeli bir maç oldu"

Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir atmosferde çekişmeli bir maç oldu"
"Bugün 3 puanla ayrılabilirdik ama maalesef mümkün olmadı. Güzel bir atmosferde çekişmeli bir maç oldu. Önümüzdeki maçlarda istediğimiz puanları alıp sezon sonundaki hedefimiz ulaşmak istiyoruz"

"Bu tip maçları oynamak ayrıcalıktır"
"Bizim için hafta çok normal geçti. Herkes iyi hazırlanıp iyi konsantre oldu çünkü iki takım arasındaki rekabeti herkes biliyor. Benim için de iyi oldu çünkü bu tip maçları oynamak ayrıcalıktır."

Erman Toroğlu: 'Emre Türkiye'deki futbol anlayışıyla 69 yaşına kadar oynayabilir'
daha fazla video için
SON DAKİKA
TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru: 51 bin 663

Galatasaray - Fenerbahçe derbisinde seyirci rekoru: 51 bin 663

Manchester City 3 golle kazandı

Manchester City 3 golle kazandı

Levent Şahin: "Bu böyle devam etmeyecek"

Levent Şahin: "Bu böyle devam etmeyecek"

Borussia Dortmund evinde 1 puanla yetindi

Borussia Dortmund evinde 1 puanla yetindi

Sıradaki Haber