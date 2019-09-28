Luiz Gustavo: "Güzel bir atmosferde çekişmeli bir maç oldu"

Süper Lig'de Galatasaray ile 0-0 berabere kalan Fenerbahçe'de Luiz Gustavo açıklamalarda bulundu.

"Güzel bir atmosferde çekişmeli bir maç oldu"

"Bugün 3 puanla ayrılabilirdik ama maalesef mümkün olmadı. Güzel bir atmosferde çekişmeli bir maç oldu. Önümüzdeki maçlarda istediğimiz puanları alıp sezon sonundaki hedefimiz ulaşmak istiyoruz"

"Bu tip maçları oynamak ayrıcalıktır"

"Bizim için hafta çok normal geçti. Herkes iyi hazırlanıp iyi konsantre oldu çünkü iki takım arasındaki rekabeti herkes biliyor. Benim için de iyi oldu çünkü bu tip maçları oynamak ayrıcalıktır."